À ce moment-là, le nouveau manager Erik ten Hag faisait déjà la grimace. Et son équipe laissait présager une saison difficile. Trois semaines plus tard, la voilà pourtant dans le top 5, après quatre victoires d’affilée et des performances qui les replacent parmi les prétendants aux premières places.

Le déclic face aux Reds

C’est un lundi soir, le 22 août, que Manchester United a véritablement lancé sa saison. Ce soir-là, Erik ten Hag a osé laisser Cristiano Ronaldo sur le banc au début de la rencontre. à raison, puisque la vitesse amenée par son trio Rashford-Sancho-Elanga a déstabilisé la défense de Liverpool. Ce succès leur a totalement redonné confiance.

"Il y a un grand team spirit. Les joueurs peuvent faire face aux défaites comme nous l’avons fait, c’est vraiment génial et cela montre leur mentalité. Nous nous sommes vraiment améliorés là-dessus", s’enthousiasme Erik ten Hag.

La gestion du cas CR7

Depuis Liverpool, Ronaldo n’a plus jamais débuté une rencontre. Il est à chaque fois sorti du banc en seconde période. "Il doit s’adapter à notre façon de jouer. S’il le fait, il fera la différence grâce à ses qualités", prévient ten Hag, qui tient tête au Portugais. Et les résultats lui donnent raison, même si c’est en partie grâce à son coup de gueule que Manchester a activé son recrutement.

Des retours en forme

Contre les Reds, les Mancuniens ont pu compter sur un super Marcus Rashford, qui a récidivé ce dimanche soir contre Arsenal avec un doublé. En six matchs de championnat (3 buts), l’attaquant anglais a déjà presque autant marqué qu’en 25 apparitions la saison dernière (4 buts).

Les cas de Jadon Sancho et Bruno Fernandes sont assez similaires. Le Portugais, qui avait perdu de son influence, et l’Anglais, qui ne faisait toujours pas l’unanimité depuis son transfert depuis Dortmund l’an dernier, sont parvenus à élever leur niveau ces dernières semaines. Erik ten Hag semble avoir trouvé la formule pour exploiter leur talent.

Une défense trouvée

L’entraîneur néerlandais avait un grand chantier en début de saison : sa défense. Et l’arrivée de Lisandro Martinez a tout changé. Parce qu’il a sorti plusieurs gros matchs (malgré quelques frayeurs), et parce qu’il a renvoyé sur le banc Harry Maguire, le porte poisse mancunien. La charnière Varane-Martinez semble désormais prête à avancer.

Des recrues décisives

Lisandro Martinez n’est pas le seul transfuge à faire la différence. Tyler Malacia enchaîne les bons matchs dans le couloir gauche, alors que Christian Eriksen prouve chaque semaine que son problème cardiaque n’est plus qu’un lointain souvenir.

Ajoutons à cela l’expérience de Casemiro, puis la récente arrivée d’Antony, déjà buteur ce dimanche pour sa première apparition. "Nous avons les bons joueurs aux bons postes. Maintenant, il s’agit de coopération, de gérer les moments difficiles mais aussi de s’améliorer. Nous devons rester calmes et jouer notre jeu", tempère Erik ten Hag qui ne veut pas s’enflammer.