Le nucléaire: «Ce n’est pas une énergie d’avenir»

Pour Georges Gilkinet, il n’est pas question de prolonger plus de deux réacteurs nucléaires, comme le souhaite notamment le MR qui compte déposer une proposition de loi allant dans ce sens : « Aujourd’hui, toutes les centrales nucléaires belges fonctionnent et les prix n’ont jamais été aussi élevés », lance le vice-Premier ministre. « Et il y a une instabilité du nucléaire en France qui montre qu’il ne s’agit pas d’une énergie d’avenir. Les énergies de paix, ce sont les énergies renouvelables. Ce sont elles qui sont les moins chères et qui permettent notre autonomie énergétique tout en créant de l’emploi. La prolongation des deux réacteurs, c’est une prise en compte de circonstances géostratégiques qu’on ne souhaitait pas et qu’on ne pouvait pas prévoir. C’est finalement un acte de raison d’avoir, de façon temporaire, un mix énergétique où il y aura encore une part d’énergie nucléaire… Pour autant qu’on trouve un accord avec Engie ». G.B.