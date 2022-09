«J’ai autre chose à penser que la présidence du MR»

Par rapport à son parti, « clairement, c’est un secret de Polichinelle que je ne partage pas les orientations actuelles et conservatrices du président. Mais je n’ai pas envie de perdre mon temps dans des disputes. Le contentieux politique dans son sens premier du terme ne m‘intéresse pas. J’ai des contacts avec beaucoup de personnes, pas que des hommes et des femmes politiques. Et je rencontre beaucoup de jeunes qui aujourd’hui sont prêts à s’engager, à prendre leurs responsabilités. Je continue donc dans la direction de ce que je veux faire. Si je serai candidat à la présidence du MR ? Pour le moment, j’ai autre chose à penser, je veux dépenser mon énergie à faire autre chose. »