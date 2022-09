Après avoir séduit la commission européenne qui lui a confié le contrôle et la sécurisation de 70 bâtiments, Protection Unit vient de décrocher le marché de surveillance des cinq sites belges de l’USAG, la US Army Garrison (USAG) Benelux. I l s’agit de zones sensibles et hyperprotégées, qui demandent une vigilance renforcée.

2. RÉGIONS | La Vieille Boucle de Lustin, c’est aussi le Rétro-tennis

" Le concept est simple, explique Marie Collin, de l’organisation de ce tournoi singulier. Tout le monde peut y prendre part, pourvu que chaque participant adopte une tenue de tennis d’avant 1985 (blanche, en principe) ainsi qu’une raquette en bois." Comme celle de Bjorn Borg, par exemple, qui avait adopté la marque couvinoise Donnay.

"L’idée de ce rétro-tennis est venue d’elle-même, puisqu’un terrain de tennis se trouvait sur le site même de la Vieille Boucle", précise Jean Leblon, un des trois coordinateurs de l’organisation.

3. RÉGIONS | Record historique de fréquentation pour la 32e Foire agricole de Battice

Les allées de la Foire agricole de Battice en ont vu passer des visiteurs samedi et dimanche. En famille, entre amis ou entre professionnels, ils sont 27000 à avoir profité des animations et des stands présents lors de cette 32e édition. Un chiffre de fréquentation record quand on sait que le comité organisateur espérait accueillir 20000 personnes.

"Cette édition est exceptionnelle. Ce n’est que du bonheur, estime le président Didier Gustin. On a remarqué que les gens étaient de plus en plus tôt sur le champ de foire. On est émerveillé de voir ça."Et il n’y a pas qu’eux qui ont eu des étoiles dans les yeux sur le site du hall de Criées. Petits et grands ont véritablement apprécié l’offre qui leur était une de fois proposée cette année.

4. CULTURE | Spirou est mort, vive Spirou?

Il avait déjà frôlé le pire en 1964, dan Spirou et les hommes-bulles, un album signé Franquin dans lequel Spirou affrontait, dans les eaux du Cap Rose de mystérieux plongeurs sous-marin. Symboliquement, c’est à nouveau dans cette cité (inventée) du Sud de la France que le célèbre groom vient, selon toute vraisemblance, de pousser son dernier soupir à a faveur d’une 56e aventure publiée fin août et sobrement baptisée La Mort de Spirou. Brrr.

Une " nécessité " selon le directeur éditorial de Dupuis. Vraiment ?

5. INSOLITE | Le speaker de Solières devient arbitre de touche à Solières-Jette: «Je n’ai pas hésité une seconde»

Scène pour le moins inhabituelle que celle qui s’est déroulée à Solières – Jette, ce dimanche 4 septembre 2022. On joue la 38e minute quand Monsieur Theunis arrête le jeu. Le Brabançon boite et se plaint de l’arrière de la cuisse." Je lui ai dit qu’on devait absolument finir la première période ensemble", indique Ludovic Pector, le premier assistant.

Sans surprise, Loic Theunis ne reprendra pas le sifflet en deuxième mi-temps et un appel au micro est lancé par Dominique Lapierre… ancien arbitre de touche en P1. "Honnêtement, quand Monsieur Theunis s’est blessé, je savais que c’était pour moi, confie l’intéressé. Forcément, on a respecté la procédure et je suis descendu directement dans les vestiaires pour proposer mes services. Je ne voulais pas les laisser tout seul. Je suis commissaire au terrain et c’est moi qui dois m’occuper d’eux. Pour moi, c’était logique de venir les aider."

6. SPORT | A la Vuelta, Remco Evenepoel a vacillé mais a survécu

Quand on voit à perte de vue ces champs d’oliviers gorgés de soleil, on a l’impression que le temps s’arrête. Le panorama offert sur les terres arides de l’Andalousie tient de la carte postale. Pas sûr, pourtant, que Remco Evenepoel a pris le temps de regarder autour de lui durant ce week-end. Comme attendu, celui-ci s’est avéré brûlant. Au propre comme au figuré. Notre compatriote savait que ces deux journées dans la Sierra de la Pandera et la Sierra Nevada seraient déterminantes dans l’optique du maillot rouge.

À la peine samedi, Evenepoel a confirmé son maillot rouge dimanche.

7. SPORT | Petit à petit, le Standard revit

Il y a des signes qui ne trompent pas. La durée de la communion entre les joueurs et les supporters en est un. Durant près de dix minutes après la rencontre gagnée face à Ostende, les Rouches ont pris du plaisir à faire la fête avec leurs fans sur la pelouse de Sclessin. En allant applaudir chaque tribune et en entonnant plusieurs chants avec eux.

8. SPORT | L’Eclair Duranville évite l’orage à Anderlecht

Le ket n’oubliera pas le premier week-end de la rentrée des classes. Julien Duranville, 16 ans et 4 mois et surnommé l’Éclair, a sauvé Anderlecht dimanche grâce à une entrée énergisante dans la dernière demi-heure. Un but d’une frappe magnifique (le quatrième plus jeune buteur de l’histoire du RSCA) et une activité folle sur son côté gauche. Les défenseurs louvanistes n’ont pas eu le temps de trouver la solution.

Quarante-deux heures plus tôt, vendredi soir, il avait inscrit son premier but chez les pros, avec les U23 du Sporting dans le derby bruxellois au RWDM, 2-2 là aussi. D’une frappe moins puissante mais pleine de subtilité depuis un angle fermé.

Une performance telle qu’il a réussi à éclipser les débuts du Diable le plus capé de l’histoire.

9. SPORT | L’Union est mûre pour Berlin

Posez la question aux équipes habituées à fouler la scène européenne, elles vous répondront toutes la même chose: il n’est pas évident de jouer un match de championnat avec une rencontre de Coupe d’Europe. Cela l’est encore plus pour une équipe comme l’Union saint-gilloise, qui découvre ce feeling. Mais comme souvent ces derniers mois, les hommes de Karel Geraerts surprennent positivement par leur capacité d’adaptation dans des situations nouvelles.

Avant leur déplacement crucial aux Rangers au troisième tour préliminaire de Ligue des champions, les Jaune et Bleu avaient mordu la poussière à Malines (défaite 3-0). Ils avaient la tête ailleurs. Mais cette fois, ils ont battu Zulte avant leur entrée en Europa League. Un signe de progrès.

10. CULTURE | En toute intimité avec Colette Nys-Mazure

Du plus loin que je me souvienne, je marche: la marche m’est consubstantielle", constate Colette Nys-Mazure dans son livre "Par des sentiers d’intime profondeur".

À partir de son vécu, elle rend ainsi hommage à cette pratique à laquelle elle s’adonne presque quotidiennement, seule ou à plusieurs, le plus souvent autour de Froyennes, village rattaché à Tournai où elle vit depuis plusieurs décennies. " Je laisse venir et j’observe, tous sens aux aguets; rien ne m’échappe", se réjouit celle qui fait une analogie entre marcher et écrire.

Ce sont d’ailleurs des ateliers d’écriture ou des conférences et lectures qui l’ont régulièrement conduite à arpenter des contrées lointaines, des États-Unis à la Lettonie, en passant par Mexico et Rome.