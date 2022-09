Prescription de médicaments électronique: la preuve papier peut toujours être demandée

Concrètement, le contenu de la prescription est envoyé sur un serveur sécurisé, Recip-e. Le pharmacien accède à la prescription une fois que le patient a été identifié via sa carte d’identité électronique.

Après plusieurs couacs à l’automne dernier, le système semble fonctionner correctement. Il présente plusieurs avantages: prescriptions lisibles pour le pharmacien, plus de pertes d’ordonnances, gain de temps pour les médecins et pour les patients atteints d’une pathologie chronique, ces derniers pouvant aller chercher leurs médicaments chez le pharmacien sans devoir passer par le cabinet de consultations…

Fracture numérique

Mais pour les personnes en rupture totale avec le numérique, cette dématérialisation de la prescription est source de stress. " Il est important que les patients qui souhaitent avoir une version papier puissent l’avoir mais ce n’est pas toujours le cas bien qu’ils y aient droit", note Nicolas Echement, secrétaire général de l’Association pharmaceutique belge (APB).

Entre les praticiens qui ne jurent que par le tout numérique et ceux qui marchent au feeling, tous les patients ne sont pas logés à la même enseigne. " Un médecin peut toujours remettre une preuve de la prescription s’il sent que son patient manque de confiance dans ce circuit digital", nuance le Dr Jongen, directeur du Réseau Santé wallon.

Du côté de l’APB, on constate également une méconnaissance du fonctionnement du système: " Bon nombre de patients pensent que les ordonnances se trouvent sur la carte d’identité alors que celle-ci sert de clé pour accéder à leur dossier qui se trouve sur la plateforme eHealth. Ils peuvent voir et imprimer leurs ordonnances à la maison mais ces messages-là ne sont pas bien passés auprès d’une partie de la population."

Manque de communication

Le manque de communication est également pointé par Hanna Ballout, médecin généraliste à Bruxelles et secrétaire générale de la Société scientifique de médecine générale. " Les patients qui sont très à l’aise avec le numérique vérifie sur une application comme Mes médicaments ou sur masanté.be que la prescription a bel et bien été rédigée. Les autres ne comprennent pas comment cela fonctionne et cela engendre un stress supplémentaire. On n’a pas suffisamment communiqué sur les moyens d’accès aux outils numériques comme itsme. Et les médecins n’ont pas eu de formation pour expliquer à leurs patients le fonctionnement de ces outils. Il est plus facile pour moi de leur dire que leurs prescriptions se trouvent sur leur carte d’identité que sur le portail masanté.be car c’est plus concret pour eux."

Autre exemple: l’application mobile Mes Médicaments, lancée par l’Inami au printemps dernier. " Je n’ai reçu aucun support pour informer mes patients. C’est un effort que je fais envers ceux dont je pense qu’ils pourraient être intéressés par cette application."

Et puis, il y a ceux qui ont peur que leurs prescriptions soient vues par d’autres personnes étant donné que la carte d’identité est demandée dans certains commerces au moment de passer à la caisse.