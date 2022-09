On connaît tous cette matière qui traîne distraitement sur les tables, une fois la bouteille de vin débouchée. Elle fait partie de notre vie, sans que l’on y prête vraiment attention.

Pourtant, le liège pourrait bien être en voie de disparition. Les arbres dont est extraite l’écorce contenant le fameux matériau sont en souffrance.

C’est ce qu’explique Luís Dias, un des plus gros exploitants de chênes-lièges, installé à deux pas de Grândola, une petite ville située à une heure de Lisbonne (en Alentejo, région centrale et sud du Portugal, au-dessus de l’Algarve).

Peu connue, la vaste zone est réputée pour ses forêts de chênes-lièges et ses arbres mis " à sang " pour obtenir cette matière unique en son genre ( lire l’édition du Deuzio du samedi 13 août).

Retarder la récolte

Cette année, l’exploitant portugais, par ailleurs ancien vice-président de la Fédération nationale d’agriculture et ancien membre de la Confédération européenne des propriétés forestières, compte faire l’impasse sur la récolte de liège, pour préserver la nature. Car les arbres auxquels il tient tant (et sur lesquels l’écorce de liège ne peut être extraite que tous les 9 ans minimum), montrent des signes de faiblesse. En cause: un cruel manque d’eau.

" Les chênes-lièges sont adaptés au climat méditerranéen, sec et chaud. Mais il y a une limite à tout… On va retarder la récolte d’un an. C’est une perte de recettes pour l’exploitation, mais on doit faire attention. D’autant que les arbres sont protégés. En récoltant le liège cette année, on pourrait les tuer. Ils ont besoin d’eau pour se régénérer."

Luís connaît son métier. " On est habitué. En observant la pluie qui est tombée de façon globale sur l’année et la façon dont elle est tombée, on sait dire si c’est bon ou pas. S’il tombe 100 litres d’eau par mètre carré tout doucement durant une semaine ou en un ou deux jours, ce n’est pas la même chose. Le sol doit être capable d’absorber."

Voilà déjà plusieurs années qu’il constate la menace du changement climatique. " Aujourd’hui, dans mon exploitation, c’est déjà un problème. Dans les parties exposées le plus haut, au sud, on voit que beaucoup d’arbres ne sont pas bien. C’est quelque chose que je remarque depuis quelques années et qui est en train de s’amplifier."

Un barrage d’ici la fin de l’année

D’après lui, un régime de 400 à 800 millimètres d’eau par an est nécessaire pour que les chênes-lièges se refassent une santé. Cette année, on serait à moins de 400 millimètres. " Depuis avril, nous n’avons plus eu de pluie. Et ça va se maintenir ainsi jusqu’en octobre. Ça m’inquiète beaucoup parce qu’il n’y a rien que je puisse faire. Si ce n’est des adaptations au niveau de la gestion."

Il est prêt à l’avenir à diminuer la récolte du liège, pour protéger les corsiers.

Il a aussi comme projet d’installer, d’ici la fin de l’année, un barrage dans son exploitation de près de 800 hectares. Un édifice de 15 mètres de haut sur 100 mètres de long, pour retenir l’eau et irriguer les arbres.

" Il faut trouver des solutions, sinon, ça n’ira pas. Je suis vraiment inquiet pour la suite.J’espère que tout sera mis en place pour le printemps prochain."

D’après lui, il y a urgence, car des zones pourraient s’éteindre. Et rapidement. " Les zones plus fragiles, très hautes, avec une exposition sud, sont vraiment en danger. Tout dépend de la pluie mais il y a une réelle menace, oui."