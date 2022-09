Administrateur-gérant d’un Carrefour Market à La Louvière, Xavier De Broyer voit son activité lourdement plombée par l’explosion des prix de l’énergie. Un constat que l’on peut évidemment transposer à la plupart des franchisés qui doivent gérer une moyenne surface commerciale.

Pour Xavier De Broyer, l’enfer énergétique a commencé en février dernier. " J’avais un contrat fixe de fourniture d’électricité avec Elexys, explique le Louviérois.Mais avec la crise énergétique, ils m’ont annoncé qu’ils cessaient leur activité en Wallonie." Comme d’autres avant et après lui, le fournisseur spécialisé dans la fourniture de gaz et d’électricité aux entreprises et aux industries ne pouvait faire face à l’explosion des prix consécutive à la guerre en Ukraine.

Obligé de se rabattre en urgence sur un contrat variable chez Engie, Xavier De Broyer a vu, dès le mois de mars, sa facture passer de 5500 euros à 12000 euros. Et ça n’a cessé de grimper depuis. " Pour la dernière en date, celle de juillet, j’ai dû payer 25000 euros. Je redoute celle du mois d’août car selon mes calculs, cela devrait monter à 30000 euros!" Et cela pour une surface commerciale de 1000 m2 qui n’est pourtant pas démesurée. Mais aujourd’hui, la facture énergétique est 2,5 fois plus élevée que le loyer…

Même s’il a joué de malchance avec la rupture inopinée de son contrat avec Elexys, l’obligeant à basculer sur un contrat variable, la situation de Xavier De Broyer est loin d’être isolée. La grande majorité des franchisés du secteur de l’alimentation en libre-service sont étranglés par leur facture d’énergie.

L’espoir de Xavier De Broyer? La possibilité d’adhérer, à partir de janvier, à un contrat-cadre que Carrefour négocie avec Engie pour la fourniture d’électricité et dont pourraient bénéficier les franchisés. Chez Delhaize par exemple, le nombre de franchisés qui ont adhéré à un tel contrat négocié par leur franchiseur a doublé en début d’année. De quoi amortir le choc pour ceux-là. "Mais pour les autres, c’est très difficile", nous dit-on chez l’enseigne au lion.

Avec un tel contrat "de gros" négocié par Carrefour, la facture d’électricité pour le gérant de La Louvière ne serait plus "que" de 12000 euros.

" Mais on devait s’inscrire en juin et je n’ai toujours pas de nouvelles. Ça n’avance plus et j’ai de plus en plus de mal à croire qu’une solution sera trouvée…"

Ajoutée à une indexation des salaires de 10% programmée en janvier pour les 11 équivalents temps plein du magasin, Xavier De Broyer ne cache pas que sans soutien de Carrefour où une hypothétique baisse des prix de l’énergie, la situation ne sera plus viable bien longtemps. " Actuellement, j’en suis réduit à attendre que les prix diminuent. Mais comme on dit, l’attente fait mourir…"