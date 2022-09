Tensions sociales: Ryanair bat encore le record historique du nombre de passagers et menace la Belgique

Ryanair a donc transporté près de 17 millions de personnes durant le mois dernier, une hausse de 52% par rapport à août 2021. Sur 12 mois, la progression est plus vertigineuse encore: 148 millions de voyageurs de début septembre 2021 à fin août, contre 44 millions entre septembre 2020 et août de l’an dernier (+236%), une période fortement marquée par la pandémie de coronavirus et les restrictions dans les déplacements.

La performance du mois dernier constitue un nouveau record historique, le quatrième d’affilée, pour la compagnie irlandaise, dont le pic remontait, avant cela, aux 14,9 millions de personnes transportées en août 2019. Le tout avec des vols remplis à 96% et malgré des grèves d’une partie de son personnel dans certains pays, dont la Belgique au début de l’été, et des problèmes de capacité dans certains aéroports.

« On devrait arriver à un milliard d’euros de profits pour cette année », s’est réjoui le CEO du groupe, Michael O’Leary, qui prévoit d’augmenter la capacité pour la période hivernale. La semaine dernière, il avait d’ailleurs revu à la hausse ses prévisions de trafic pour l’ensemble de l’année 2022, à 166,5 millions de passagers.

Ces excellents résultats ne l’ont cependant pas empêché de craindre l’impact d’une éventuelle récession économique en Europe sur le transport aérien durant la saison hivernale. Une inflation élevée pourrait également causer des problèmes, car les gens prendraient alors moins fréquemment l’avion afin d’économiser de l’argent, s’est-il inquiété, reconnaissant cependant que, dans un tel cas, les clients opteraient davantage pour les compagnies à bas coûts. La reprise est donc encore fragile et sensible aux chocs externes tels qu’une escalade de la guerre en Ukraine, a-t-il résumé.

Le CEO a par ailleurs menacé la Belgique, où il ne voit aucune croissance pour les douze prochains mois. Interrogé depuis Dublin par L’Echo, La Libre Belgique et Le Vif, il a confié être en train d’y passer en revue les activités.

« L’aéroport de Zaventem fait partie de ces bases que nous examinons de très près. Je ne peux pas vous garantir que nous ne la fermerons pas cet hiver. Nous pensons aussi retirer des avions à Charleroi. Nos avions vont aller là où il y a de la croissance et où on facilite notre modèle low cost. Si on a un meilleur deal avec un autre aéroport, on bougera », prévient-il dans les colonnes de La Libre Belgique, ajoutant qu’il devrait annoncer la fermeture de plusieurs bases européennes d’ici à deux semaines.

Pour la saison aéronautique d’hiver, la compagnie à bas coûts dispose de deux avions basés à Zaventem et d’une quinzaine stationnés à Charleroi.

Le CEO s’est en effet montré très critique vis-à-vis de la nouvelle taxe sur l’aviation en Belgique, introduite en avril dernier et qui va de 2 à 10 euros, la qualifiant de « m... ». Il a dénoncé l’exemption de taxes belges pour les passagers en transfert.

Michael O’Leary s’en est également pris à Brussels Airport, qui a récemment augmenté ses tarifs. « Zaventem est certainement l’un des aéroports où notre présence est sérieusement remise en cause », a-t-il souligné auprès du Vif.

Enfin, interrogée sur les tensions sociales avec la CSC, le seul syndicat représentant le personnel naviguant basé en Belgique chez Ryanair, et sur l’action en justice de 48 pilotes belges souhaitant le rétablissement de leurs salaires, qui ont diminué de 20% depuis qu’a éclaté la crise sanitaire du coronavirus, la compagnie s’est montrée, là aussi, très critique.

« Les pilotes belges avaient accepté un plan qui prévoyait d’avoir leurs salaires restaurés avec l’indexation comprise et maintenant, ils demandent d’avoir leurs salaires restaurés avec l’inflation en plus », s’est plaint Eddie Wilson, le CEO de la compagnie Ryanair (et non du groupe, NDLR), dans L’Echo. « Ils ont signé cet accord. Nous sommes impatients d’aller en justice », ajoute-t-il, expliquant qu’à peine un quart des pilotes belges ont décidé d’attaquer et qu’il ne voit pas comment un tribunal pourrait leur donner raison dans la mesure où ils ont un accord signé.