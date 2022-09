Rénover son habitation : mode d’emploi

1. Prêts à taux zéro

Cette importante enveloppe a notamment permis"de renforcer l’octroi de prêts à taux zéro", nous dit-on au cabinet du ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry (Écolo). Ces prêts à 0% d’intérêts s’inscrivent dans le cadre du dispositif Renopack/Ecopack dont l’objectif est de soutenir les Wallons dans leurs travaux de rénovation énergétique. Les prêts octroyés oscillent entre 1000 et 60 000 euros, et s’étalent sur une durée maximale de 30 ans. Notons encore que le dispositif donne accès à des prêts à taux zéro par l’intermédiaire du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et de la Société wallonne du crédit social.

2. Primes sans audit

En Wallonie, vous pouvez également bénéficier de primes pour des petits travaux de salubrité et de toiture de moins de 3000€, et ce sans devoir effectuer d’audit énergétique préalable."Avant, en Région wallonne, un audit était obligatoire. On a donc désormais une prime simplifiée."Les travaux concernés sont variés et vont de la mise en conformité de l’électricité et du gaz au raccordement à l’égouttage. Les demandes de primes se font, depuis ce jeudi 1er septembre, sur le site energie.wallonie.be.

Dans le même ordre d’idées, les primes habitation portant sur les systèmes de chauffage ne nécessitent plus d’audit préalable. Celles-ci concernent cinq systèmes durables: les pompes à chaleur pour l’eau chaude sanitaire, les pompes à chaleur pour le chauffage ou combinées, les chaudières biomasse, les chauffe-eau solaires et les poêles biomasse. Notons que ces demandes de primes doivent être introduites auprès de l’administration avant le 30 octobre 2023.

3. Primes pour audits énergétiques

Pour avoir accès à certaines primes, un audit énergétique reste malgré tout obligatoire. Ici encore, la Région peut intervenir pour minimiser le coût de votre audit. Selon votre catégorie de revenus, la prime pour l’audit sera comprise entre 150 et 900 euros (contre 110 à 660 euros antérieurement).

4. Revenus modestes

Envisager des travaux est encore plus complexe pour les personnes qui perçoivent des revenus modestes. Afin de les aider à placer une chaudière, à réaliser des travaux d’isolation ou à remplacer des châssis, la Région leur accorde, depuis le mois de juin dernier, une subvention de 2 000 euros. Cette dernière s’inscrit dans le cadre du programme MEBAR.

5. À qui s’adresser ?

Au-delà des sites internet précédemment cités, si vous envisagez de réaliser des travaux, vous pouvez vous adresser à l’un des 16 guichets énergie de Wallonie. »On peut parfois être découragé face aux démarches à effectuer. Le rôle de ces guichets est précisément d’accompagner les ménages dans leurs différentes démarches,souligne encore le cabinet de Philippe Henry.Nous avons d’ailleurs récemment renforcé les moyens de ces structures. "