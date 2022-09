La vague The Who a tout emporté

Comment sont-ils parvenus à conjuguer les costards étriqués des Mods et l’opéra rock, le pop art et le hard rock, décollant ainsi une à une les étiquettes qu’on leur a accolées tout au long d’une carrière somptueuse, entre 1964 et 1978? Un docu inédit répond ce soir à ces questions.

Au sommet de la vague mod avec le hitMy Generation, les Who deviennent vite le porte-voix d’une jeunesse déclassée et revancharde, corsetée par le puritanisme. Sentant le vent des tendances tourner, ils ont su, par la suite, dépasser les querelles de chapelles et rallier tous les suffrages, leurs hymnes tonitruants menant le rock vers des hauteurs rarement atteintes, si ce n’est par les Beatles ou les Rolling Stones.

Tour à tour défricheur et sauvage, cinglant et outrancier, raffiné et pompier, leur style continue aujourd’hui à faire des adeptes, et l’onde de choc Who à se propager sur de nombreuses scènes.

Ce film de l’ex-journaliste desInrockuptibles Christophe Conte porte un regard neuf sur la nature particulière des flamboyants Who, dont la face expérimentale a été rarement mise en avant, au profit de leur légende exubérante.Pile and Faces se penche en particulier sur la personnalité complexe de Pete Townshend et son obsession permanente de faire pénétrer les avant-gardes dans le son atomique des Who.

Ex-étudiant en art, rêvant de devenir écrivain ou sculpteur, le guitariste qui a percé si souvent le mur du son en détruisant ses guitares sur scène a voulu faire des Who le laboratoire d’idées nouvelles. Envolées électroniques, musique répétitive à la Terry Riley, grandiloquence maîtrisée des opéras rock ( Tommy etQuadrophonia), albums concept ( The Who Sell Out): autant d’intuitions inédites à l’époque.

Avec des archives rares et spectaculaires, des interviews de Pete Townshend qui éclairent son génie comme ses névroses, le documentaire revient sur ses triomphes mais aussi ses échecs et donne enfin une image panoramique d’un groupe à tout jamais incendiaire.

