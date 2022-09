Invasion de l’Ukraine: la Belgique interviendra dans l’affaire Ukraine contre Russie devant la Cour de justice

Le 26 février, l’Ukraine a déposé une requête introductive d’instance contre la Fédération de Russie devant la Cour au sujet d’"un différend relatif à l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948". Selon l’Ukraine, la Russie a faussement affirmé que des actes de génocide avaient été commis dans les provinces ukrainiennes de Louhansk et de Donetsk, pour justifier son agression -qu’elle qualifie d’opération militaire spéciale- de l’Ukraine.