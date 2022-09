Brabant flamand: Zaventem et Kraainem touchées par une large panne d’électricité

"Nos techniciens ont pu rétablir leur fonctionnement et de la sorte la distribution du courant", a indiqué David Callens, porte-parole de Fluvius. "Le courant a été rétabli à 14h31", a-t-il précisé, ajoutant que "la compagnie va rechercher les causes de ces coupures et procéder aux réparations appropriées.