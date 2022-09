Une meilleure surveillance de la qualité de l’air !

L’avis de l’Agence wallonne de l’Air et du Climat, relativement à la demande de renouvellement du permis, est négatif… Considérant (notamment) les observations de cet acteur, le permis octroyé conditionne donc aussi les activités de Liege Airport sous cet angle, d’autant qu’une station de mesure de la qualité de l’air, isolée et mal placée, était déjà pointée du doigt par l’étude d’incidences, pour son inefficacité. Désormais, deux campagnes de la qualité de l’air devront donc être réalisées, aux frais de l’exploitant, pour évaluer l’incidence sur la qualité de l’air des activités de celui-ci, et ce, dans un délai d’un après l’octroi du permis. En outre, ces “campagnes”, d’été et d’hiver, devront être réalisées avec quatre points de mesure précise-t-on dans le permis… et renouvelées tous les cinq ans, à toute demande du fonctionnaire chargé de la surveillance et/ou en cas d’augmentation de plus de 20 % du nombre de mouvements d’avions par rapport aux campagnes de mesures précédentes…