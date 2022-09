Révolutionnaires! - Quatre enfants dans le vent nantais

Un dossier pédagogique en fin d’album

L’Histoire à hauteur de môme: la chose a des allures d’habitude pour le scénariste français, qui avait déjà projeté une bande d’orphelins débrouillards dans la seconde guerre mondiale avecLa Guerre des Lulus : " J’ai pris alorsbeaucoup de plaisir à travailler sur des personnages d’enfants." Parce que, confie-t-il aussi, ils permettent " d’éviter les grandes batailles et les grands hommes. D’être plus proche de l’humain et de la banalité du quotidien. On vit l’Histoire avec ceux qui la subissent."

Il s’agit, toutefois, d’en dire un minimum. De resituer les enjeux de la Révolution française, puisque nous sommes en 1792, trois ans seulement après la prise de la Bastille. Ce que Régis Hautière fait de façon formidable, avec aussi un dossier pédagogique situé en fin d’album, emmenant petits et grands par la main pour les plonger dans cette période trouble, où chacun essaie d’abord de survivre.

Raconter le monde des mendiants, c’est intéressant, mais encore plus du point de vue d’une petite aristocrate

C’est, en l’occurrence, le cas de Célénie, fille de comtesse bientôt alliée à trois gamins des rues, avec ce que ça comporte comme décalages sociaux. " Les différences de classe sociale, c’est quelque chose qui me parle", assure Xavier Fourquemin ( Le train des orphelins), le dessinateur français, mais tournaisien d’adoption, qui accompagne Régis Hautière sur cette série jeunesse (mais pas que). " Un personnage qui se retrouve dans un milieu qui n’est pas le sien, reprend-il,c’est quelque chose de politique, un peu sociologique. Raconter le monde des mendiants, c’est intéressant, mais encore plus du point de vue d’une petite aristocrate."

Nantes plutôt que Paris

Et davantage encore quand l’action ne se situe pas, pour une fois, dans la capitale, mais plutôt à Nantes, une cité portuaire, donc traversée par des trognes issues, déjà, des quatre coins du globe, et témoins de l’explosion démographique qui la caractérisait alors: " Le côté parisien, tout le monde le connaît déjà,tranche Hautière.Il s’est passé plein de choses ailleurs, notamment à partir de 1792."

«Les Princes Misère», Hautière/Fourquemin, Le Lombard, 64 p., 12.45 €.