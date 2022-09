«Mega veut se débarrasser des prosumers»

"Certains petits fournisseurs qui sont assimilés à des traders parce qu’ils ne produisent rien, ont l’air de s’entendre pour contourner le principe du compteur qui tourne à l’envers, alors que cet avantage est autorisé jusqu’en 2030 pour tous les propriétaires de panneaux photovoltaïques en Wallonie pour peu qu’ils installent les panneaux avant 2024", estime Régis François.

L’équilibre du réseau

Mega n’est en effet pas le premier à procéder de la sorte. Début avril, le fournisseur Octa + avait déjà décidé de facturer pareil forfait, sous prétexte que, avec les prosumers, ils doivent engager davantage de frais pour assurer l’équilibre du réseau électrique. Depuis la fin de l’année dernière, une nouvelle plateforme d’échange de données utilisée dans le secteur de l’énergie est censée permettre un calcul plus précis des coûts pour les propriétaires de panneaux solaires.

"Il apparaît que les coûts que les fournisseurs doivent supporter pour équilibrer l’offre et la demande sur le réseau électrique seraient jusqu’à 20 fois plus élevés pour eux que pour les clients sans panneaux", note Test-Achats, qui avait néanmoins jugé cette modification unilatérale du contrat "inacceptable". La CREG lui avait confirmé qu’il s’agissait d’une pratique injustifiée.

600 € de plus par an

La différence, c’est que Octa + avait décidé de facturer les coûts aux clients existants pendant la durée de leur contrat. La firme est depuis rentrée dans le rang, n’imposant le forfait qu’aux nouveaux contrats. C’est aussi ce que fait Mega, ne facturant les coûts supplémentaires qu’au moment du renouvellement, à partir de septembre.

Mais côté coûts, Mega frappe nettement plus fort."Le tarif est de 10 € par mois et par kVA de capacité des onduleurs, soit environ 600 € supplémentaires par an pour une installation moyenne de 5 kWc", explique le président de BeProsumer."C’est environ le double du forfait d’Octa +, qui exige autour de 300 € par an."

"C’est de la tarification au voglepik. J’ai mandaté deux experts techniques chargés d’examiner le coût précis de ce genre de facturation. Tout cela est aussi sous analyse juridique. Il y a clairement un problème discriminatoire. Une entente sur les prix dérangeante aussi bien pour les autres fournisseurs que les consommateurs", estime Régis François, qui ne compte pas rester les bras croisés.

"Les tarifs ne sont pas régulés", concède-t-il, "et un fournisseur peut appliquer ce qu’il souhaite, sachant évidemment qu’il sera moins concurrentiel."Mais, pour lui, c’est le but visé. Que les prosumers aillent voir ailleurs.

«Il faut des mesures»

D’autres fournisseurs pourraient-ils aussi imposer un forfait? Engie et Eneco ont fait savoir que ce n’était pas leur intention. Comme Luminus, ce sont, eux, des producteurs d’énergie. Et certains installent des panneaux chez leurs clients."Imposer un tel forfait qui s’ajoute à la taxe prosumers serait évidemment malvenu."Quant à TotalEnergies. vu les bénéfices du pétrolier!

"J’entends bien qu’il y a des coûts supplémentaires,conclut Régis François,mais ce n’est pas au client de payer. Ce système informatique n’a aucune plus-value pour lui. Et ce sont les distributeurs qui sont concernés par le déséquilibre du réseau. Ici, on répercute plutôt les coûts du marché. Il est temps que le gouvernement prenne des dispositions décrétales pour réguler la facture du consommateur. Ils en ont le pouvoir."