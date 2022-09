Les anneaux du pouvoir: contrat rempli pour Amazon

1. L’histoire

Elle a été écrite par J.D. Payne et Patrick MacKay, quasi-inconnus, mais grands fans de l’œuvre de Tolkien. Leur idée? Nous plonger au début du premier millénaire du Second Âge, soit environ 7000 ans avant les aventures racontées par Peter Jackson dans ses trilogies ( Le HobbitetLe seigneur des anneaux). C’est à cette période que les anneaux du pouvoir (dont l’Anneau unique, au centre de la quête de Frodon) ont été forgés.

Commençant dans une période de paix relative après avoir vaincu Morgoth, la série suit un ensemble de personnages confrontés à la résurgence tant redoutée du mal (Sauron) sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, en passant par le royaume insulaire de Númenor ou l’Eriador des Harfoot – les ancêtres des Hobbits -, le premierépisode met en place les différents arcs narratifs et peut sembler un peu longuet. Mais dès le 2eépisode, l’action est beaucoup plus intense.

2. Le casting

Quand il a adaptéLe Seigneur des anneauxen 2001, Peter Jackson avait opté pour un casting mélangeant des acteurs quasi-inconnus du grand public (Eljah Wood, Viggo Mortensen, Billy Boyd, Orlando Bloom…) et quelques valeurs sûres (Cate Blanchett, Ian McKellen, Ian Holm…).

Pour cette version Amazon, il n’y a pas d’acteur connu en tête de gondole, mais l’actrice galloise Morfydd Clark dans le rôle de Galadriel, l’Espagnol Robert Aramayo (vu tout de même dans la saison 6 deGame of Thrones) dans celui d’Elrond, Benjamin Walker interprète le roi Gil-galad… Au total, on dénombre 23 personnages principaux. Est-ce un pari risquéde miser sur autant d’acteurs peu connus? Pas sûr.Stranger Things ouLa Casa de Papelont démontré que l’on pouvait obtenir un succès mondial sans avoir de noms ronflants au générique.

3. Coût

Amazon Prime a acheté les droits d’adaptation de l’œuvre de Tolkien pour 250 millions de dollars en novembre 2017. La production des cinq saisons est estimée à 1 milliard de dollars, dont 465 millions rien que pour la première saison de huit épisodes d’une durée d’environ une heure. Le budget pour la trilogie de Peter Jackson était de 285 millions…

4. Diffusion

Les deux premiers épisodes sont en ligne depuis 3h du matin.Les six autres seront dévoilés au rythme d’un épisode par semaine, ce qui nous amène à la date du 14 octobre pour l’épisode final, deux jours avant l’épisode final de la série concurrenteHouse of the Dragons(préquel deGame of Thrones) sur HBO et Be tv.

5. Ce qu’on en pense

Les amateurs d’héroic fantasy, de l’univers de Tolkien et des films de Peter Jackson ne seront pas dépaysés: décors grandioses, riches costumes, monstres impressionnants (le Snow Troll, notamment), combats homériques, effets spéciaux au top… Et les Harfoot ont déjà l’esprit taquin de leurs descendants.

La bande originale signée Bear McCreary ne troublera pas non plus les fans d’Howard Shore, qui a tout de même composé le thème principal du générique. Bref, malgré quelques critiques (lire par ailleurs), cette nouvelle adaptation devrait faire un carton d’audience et enfin placer définitivement Amazon dans la cour des grands au niveau du streaming.