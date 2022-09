©Le Lombard

Le résumé de l’éditeur

Nantes, 1792. Pour fuir les intentions meurtrières de son oncle, le Marquis de Valoire, Célénie n’a trouvé d’autre refuge que les sombres ruelles de la ville. Désormais, pour récupérer son héritage, la jeune aristocrate devenue orpheline ne peut plus compter que sur ses nouveaux camarades d’infortune, Pince-Mitraille, Titor et Mélina.

Plongés dans le tourment de la Révolution Française, c’est dans l’Égalité et la Fraternité que les quatre enfants vont devoir lutter pour leur Liberté.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ATTACHANT

A la manière de ce qu’il a fait avecLa guerre des Lulus, Régis Hautière plonge une bande d’orphelins dans le tumulte de l’Histoire, ici le Nantes de l’après-Révolution française.

Une petite aristrocrate s’y lie d’amitié avec des gamin.e.s des rues. Une bonne petite leçon d’histoire, parfaitement digeste, juste à temps pour la rentrée. Très attachant.

L’article complet

2 Toutes les princesses meurent après minuit

Le résumé de l’éditeur

31 août 1997 au matin, dans un pavillon de banlieue, une mère de famille repasse le linge quand la télévision lui apprend la nouvelle: Lady Di est morte cette nuit.

Au même moment dans la salle de bain, Lulu, son fils de 8 ans, se tartine la bouche de rouge à lèvre et s’imagine embrasser son petit voisin. De son côté, Cam, en pleine adolescence, cache son petit copain dans sa chambre sous le refrain de la musique du moment. Quant au père, il rentre seulement à la maison, lui n’a pas dormi ici.

De l’éveil du désir aux passions fanées, le portrait amoureux de cette famille s’esquisse à travers cette journée ensoleillée qui va changer leur vie…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉLICAT

1997. Lulu, 8 ans, reçoit un ami dans le pavillon de banlieue qu’il partage avec père, mère, sœur… et leurs secrets respectifs. Lulu, lui, aime les jeux "de fille".

Un récit intime délicat signé Quentin Zuttion ( La Dame Blanche), qui confirme ici tout son talent.

3 La Bigaille

Le résumé de l’éditeur

Face aux difficultés d’accès à la culture en milieu rural, un groupe de citoyens a créé une association qui donne vie à un projet culturel collectif: La Bigaille, un bar associatif, ouvert à tous et géré par des bénévoles depuis 10 ans. Leur programmation artistique séduisante redynamise la petite ville de campagne et ses environs.

L’expérience, véritable modèle de réussite, montre à quel point l’important n’est pas d’avoir ni d’être, mais de faire ensemble; elle nous invite à co-construire nos propres projets écologiques ayant du sens dans un monde en mutation.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FRUSTRANT

Dans ce docu choral, Thibaut Lambert se glisse dans les rouages d’un bar associatif culturel, ô combien essentiel pour faire vivre les arts.

C’est précis et assez technique, vivant mais moins gourmand qu’attendu.

Au-delà du fonctionnement, on aurait aimé vivre un peu plus les événements.

4 L’écluse

Le résumé de l’éditeur

Trois noyées en moins d’un an…

C’est beaucoup pour la petite écluse dont s’occupe Octave.

Dans le village, les rumeurs vont bon train et le jeune éclusier un peu attardé au visage déformé a tout du suspect idéal. L’émoi est tel que deux policiers de la ville viennent enquêter pour tirer cette affaire au clair, mais aussi pour faire face à la fureur des habitants bien décidés à rendre la justice eux-mêmes.

Les eaux de la rivière sont paresseuses, mais dans ses méandres, la cruauté et la méchanceté ne sont jamais très loin.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉSORDONNÉ

C’est l’émoi au village: trois femmes ont été repêchées sur les berges du Lot. Et forcément, c’est le simplet qui sert d’éclusier qui fait office de suspect idéal.

Un thriller provincial trop facile dans sa trame, et qui fait s’enchaîner de façon désordonnée les rebondissements qui le traversent. Une déception.

5 Love Love Love (T.3)

Le résumé de l’éditeur

La conclusion d’une sublime histoire d’amour, à la fois futuriste et intemporelle, où Kid Toussaint et Andres Garrido interrogent avec brio le rapport de nos sociétés modernistes aux IA.

Le Royaume d’Aquitaine. Un territoire où les IA sont interdites, mais où Elle a décidé de se cacher chez ses parents, en compagnie de Karel, son amoureux mécha. Alors que Lola, la petite fille d’Elle, fait connaissance de son inattendu beau-père, leurs potes Medhi et Dave tentent de rejoindre le couple de fuyards, qu’ils espèrent aider. Un renfort pas inutile, puisque de nombreux poursuivants les traquent, dont Wal Acto, un terrible chasseur de primes robotisé, ainsi que la police qui soupçonne Elle d’une série de meurtres de méchas…

Le jeune couple parviendra-t-il à Madrid, où Elle espère repousser la date d’obsolescence programmée de Karel?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SPECTACULAIRE

Passer de la romcom cinématographique au thriller apocalyptique, Toussaint et Garrido ont osé avec le final du fol amour entre cette humaine et ce love robot. Contre vents et marées.

C’est peut-être parfois un peu gros, mais c’est aussi spectaculaire et fort en nobles valeurs, en questionnements.

6 Merel

Le résumé de l’éditeur

Merel, âgée d’une quarantaine d’années, est une femme libre vivant sans mari ni enfants. Partageant son quotidien entre l’élevage de canards, le club de football local et l’écriture, elle mène une vie d’harmonie et d’amitiés.

Mais tout se dérègle lors d’une soirée au cours de laquelle elle fait une blague sur la sexualité du mari de l’une de ses voisines. Une blague qui va faire courir le bruit que Merel couche avec tous les hommes de son petit village de Flandre…

L’ensemble de la communauté va dès lors se liguer contre elle, faisant de sa vie un enfer…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RUMEUR

Première publication des Ondes Marcinelle, la nouvelle collection réaliste de Dupuis, ce roman graphique que l’on doit à la… fille de Vincent Dugomier(Les enfants de la résistance) propose une réflexion sur la rumeur dans un village flamand contemporain.

Et la "gamine" possède une vraie patte, assurément, et en dépit d’un trait encore un peu naïf.

7 Un petit pas pour l’homme, un croche-patte pour l’humanité

Le résumé de l’éditeur

Grâce à Libon vous découvrirez la face cachée des plus grandes découvertures de l’Humanité!

Vous ne le saviez peut-être pas, mais les grandes découvertes de l’humanité n’ont pas forcément été aussi glorieuses que ce qu’on aimerait vous faire croire.

Dans cet ouvrage de référence vous est enfin révélé l’envers du décor de l’arrière scène des coulisses de l’Évolution.

Tout ce qui n’est pas faux dans cet ouvrage est entièrement vrai!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉCEVANT

Libon, dont on adore l’humour absurde depuisHector Kanon, réinvente… les grandes inventions de l’Histoire, de la porte à la montgolfière en passant par le tabouret

Las, la sauce ne prend que rarement, et les éclats de rire sont au mieux polis. Triste.

8 Diana & Charlie

Le résumé de l’éditeur

Diana et Charlie sont amis, ils ont 17 ans et sont transgenres. Leur vie est pour le moins chaotique: le père de Diana ne souhaite pas qu’elle suive de traitement hormonal et la santé mentale de Charlie ne tient qu’à un fil.

Ils sont soumis à une pression sociale quotidienne et vivent dans l’anxiété. Leurs seuls refuges: l’alcool et la musique! Ils ne peuvent compter que l’un sur l’autre et sur une amitié sans faille, parfois mise à mal par leurs fragilités respectives.

"Diana et Charlie" est un merveilleux roman graphique, une aventure humaine qui parle, avec justesse, humour et sensibilité, d’amitié, d’amour et de la vie.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BAVARD

Ce roman graphique suédois souffle le vent de la liberté d’être qui on est comme on veut. Pour Diana et Charlie, ados transgenres, le chemin est semé d’embûches, intérieures et extérieures.

Les débats sont bavards, touchants, mais le noir et blanc manque vraiment de couleurs.

9 Rosamée

Le résumé de l’éditeur

Sur une île au beau milieu de l’océan, vit une petite fille, Rosamée, et ses parents. Elle passe une grande partie de son temps à jouer avec son ami Gaspy, un oiseau majestueux.

Mais Rosamée est intriguée par une autre île que l’on aperçoit au loin, sur laquelle il est interdit de s’y rendre. Rosamée confie à Gaspy qu’elle veut braver l’interdit. Incapable de l’en dissuader, Gaspy lui propose de s’y rendre et, qu’à son retour, s’il n’y a aucun danger, ils feront le voyage ensemble.

Rosamée s’inquiète de plus en plus car Gaspy ne revient toujours pas… Elle décide alors d’y aller et découvre que l’île s’avère particulièrement dangereuse…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ADORABLE

Confinée sur une île avec ses parents et ses amis oiseaux, Rosamée rêve de grands espaces. Et d’explorer l’île d’en face, prétendument dangereuse.

Ingrid Chabbert ( Soixante printemps) sait décidément tout faire. Et donc, aussi, les récits d’aventure à hauteur de môme. Adorable.