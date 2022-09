Piétons et cyclistes souffrent plus souvent d’un traumatisme crânien. Ce sont aussi les plus graves blessures, selon les données hospitalières.

2. René Étienne, 89 ans, véritable passionné de vidéo

René Étienne (89 ans) est un véritable passionné de vidéo. Son grenier est rempli de matériel high-tech. Une rencontre hors du commun!

3. Enzybel s’agrandit et se lance dans la production de bave d’escargot

Déjà productrice de papaïne, la société villersoise va transformer la bave d’escargot à destination du secteur

4. Les cantines scolaires souffrent aussi de la crise: moins un tiers de repas à Leuze

Les repas à la cantine, qui coûtent deux fois plus cher qu’avant dans le communal, sont quelque peu boudés par les parents depuis la rentrée.

5. Namur: la Gaillarde d’argent pour la centenaire Mariette Delahaut (vidéo)

Mariette Delahaut a dû attendre ses cent ans pour recevoir la Gaillarde d’argent. Et pourtant, ça sonne comme une évidence.

6. Dario Gjergja avant le début de l’Euro: «Toujours intéressant de se mesurer aux meilleurs»

Dario Gjergja, coach à succès, va vivre sa première expérience d’un grand tournoi avec les Belgian Lions.

7. «Namur hier et aujourd’hui»: quand l’histoire locale se raconte sur Facebook

Plans 3D, photographies et décryptage sont à découvrir sur le groupe Facebook "Namur hier et aujourd’hui". Un voyage dans la ville d’antan.

8. Sombreffe: des riverains opposés au terrain de padel manifestent avant le conseil communal

En marge du conseil communal, quelques riverains ont marqué leur désaccord avec un projet de terrains de padel.

9. Corridor cyclable à La Hulpe: la chaussée de Bruxelles sera mise à sens unique pendant trois mois

Fin septembre, les poids lourds seront déviés par Waterloo au carrefour des Trois Colonnes.

10. Villers-la-Ville proposera son 3e Salon du véhicule électrique et hybride, le dimanche 11 septembre

La mobilité électrique sera au centre du salon organisé pour la troisième fois par la Commune de Villers-la-Ville, le 11 septembre prochain.

