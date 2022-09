Dentistes: des incitants pour lutter contre les pénuries locales

Mauvaise répartition

" Il n’y a ni pléthore ni pénurie de dentistes mais un énorme problème de répartition des diplômés sur le territoire, affirme Michel Devriese, chargé des questions professionnelles au sein de la SMD. Le sud du Hainaut, de la province de Namur, du Luxembourg et la région de Mouscron manquent de dentistes. À côté de cela, il y a énormément de dentistes dans le Brabant wallon et les communes bruxelloises comme Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Uccle…Dans les communes plus pauvres qui comptent une forte proportion de patients BIM, ils ne se bousculent pas car ces personnes ont moins recours aux soins dentaires".

Des incitants financiers comme pour les généralistes

Pour inciter les médecins généralistes à s’installer dans les régions en sous-effectif, la Région wallonne a mis en place des incitants financiers, pourquoi ne ferait-on pas la même chose pour les jeunes dentistes qui doivent consentir des investissements bien plus importants pour équiper leur cabinet?, se demande Michel Devriese.

L’idée n’est pas neuve, elle a déjà été soumise à plusieurs ministres de la Santé wallons; Maxime Prévot, Alda Gréoli…. sans que rien ne soit tenté. " Nous avons abordé la question avec Madame Morreale en début de législature. Elle a été très occupée par le Covid mais a promis qu’en cette rentrée de septembre son cabinet reprendrait le dossier en mains.II faut une politique adaptée à la situation des dentistes, plus complexe que celle des généralistes".

Portes ouvertes aux dentistes formés en Roumanie

On voit arriver en nombre en Belgique francophone des dentistes originaires d’Afrique du Nord qui ont fait leurs études en Roumanie pour pouvoir travailler dans l’Union européenne.

" Nous rencontrons des praticiens motivés et bien formés mais il y a des expériences moins bonnes car la qualité de la formation est très variable d’une université à l’autre. En Belgique, on ne contrôle rien: c’est portes ouvertes! Il est tout de même surprenant de constater qu’il y a plus de dentistes avec un diplôme roumain en Belgique francophone qu’en France alors qu’on a en commun la langue. Nous sommes le pays le plus grand importateur de dentistes roumains!".

Viennent-ils compenser une pénurie de diplômés belges? " Il n’y a pas de pénurie de jeunes étudiants belges en dentisterie, martèle le past-président de la SMD.Les objectifs de formation des jeunes diplômés ont même été relevés pour assurer la force de travail de demain".

Dérive commerciale inquiétante

De plus en plus de dentistes cèdent leur cabinet à des grands groupes qui les déchargent de certains aspects de la gestion. Deux grands acteurs se partagent le marchébelge: Dentius et Odontalia. Le premier compte 13 cabinets en Wallonie, le second une vingtaine.

" Une partie des jeunes diplômés, essentiellement des femmes, renonce à investir dans l’équipement d’un cabinet et recherche des collaborations. Cela a toujours existé mais les propriétaires de ces cabinets sont de purs financiers,… C’est une dérive inquiétante: on est en train de transformer la médecine en terrain de jeux pour des entreprises commerciales dont l’objectif premier est de faire des bénéfices. Est-ce que les cotisations sociales servent à payer des soins ou à rémunérer des actionnaires? Cette marchandisation des soins de santé pose beaucoup de questions…"

Certains pays ont légiféré pour que les professionnels de la santé gardent le contrôle au sein de ces groupes mais ce n’est pas le cas de la Belgique, souligne Michel Devriese. « Pour l’instant, ces cabinets travaillent bien mais on n’est pas à l’abri d’une dérive vers des soins low cost préjudiciables aux patients »