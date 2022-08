Sept fois plus de cyclistes grièvement blessés que ce que disent les statistiques de la police

Des chiffres multipliés par 4, voire par 7

C’est ce qu’a conclu l’institut Vias en étudiant les données de tous les hôpitaux de Belgique entre 2005 et 2009. Les résultats de cette vaste étude sont interpellants: pour les blessés graves, on peut multiplier les chiffres par… quatre. Ainsi, quand dans les PV de la police on signale une victime grièvement touchée, c’est en fait quatre personnes qui passent au moins une nuit à l’hôpital à la suite d’un accident de la route. Et pour les cyclistes, c’est pis: il faut même multiplier ce chiffre par sept!

La raison en est simple, selon Karin Genoe, la CEO de l’Institut Vias. Quand un cycliste se blesse en tombant seul de vélo – ce qui est le cas dans un accident grave sur deux – on n’appelle pas forcément la police. Autre raison: les policiers peinent parfois à évaluer la gravité réelle d’une blessure, et c’est à l’hôpital qu’on peut constater des séquelles plus importantes qu’estimés.

Les cyclistes représentaient, en 2019, la plus grande partie des blessés graves de la route: 43%, alors que la proportion n’était que de 27% en 2005. Bien sûr, beaucoup plus de gens roulent aujourd’hui à vélo. Mais dans le même temps, alors que le trafic routier n’a pas vraiment diminué, les statistiques montrent une nette baisse des automobilistes grièvement blessés. Le nombre de motocyclistes blessés et celui des piétons sont également en (plus légère) diminution.

Autre donnée intéressante de cette étude: si 88% des piétons ont été blessés en se faisant renverser par un véhicule motorisé, ce n’est le cas que pour 18% des cyclistes. Dans 35% des cas, aucune partie adverse n’était impliquée, et dans 41% rien n’était précisé.

Porter un casque, c’est crucial

Pour les automobilistes, c’est étonnant aussi, mais seuls 39% des blessés graves le sont à la suite d’un accident avec un autre véhicule motorisé, pour 31% sans aucune partie adverse. C’est moins le cas pour les motards, avec 43% de blessés dans une collision.

"80% des blessés graves gardent des séquelles de l’accident", précise aussi Karin Genoe, sur base d’autres études. La CEO de Vias, demande une amélioration des infrastructures afin d’éviter les situations de conflit entre les différents modes de transport, mais aussi un meilleur respect du code de la route, des feux de signalisation et de la vitesse, ainsi qu’un renforcement des contrôles. Points sur lesquels insiste aussi le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet qui, outre davantage de contrôles et des sanctions plus sévères, annonce une révision du code de la route"qui donnera une vraie place aux piétons et aux cyclistes".

Le professeur Hubloue, chef du Service des urgences de l’UZ Brussel, insiste, lui, sur la dangerosité nouvelle des modes de déplacement dits "doux"."On constate une augmentation des lésions graves, en particulier des traumatismes crâniens, liées à l’utilisation croissante de speedelec et de trottinettes électriques. C’est notre métier de se préparer à cette évolution, mais je ne peux qu’insister sur l’intérêt de porter un casque. C’est crucial. On voit de plus en plus de cas où, même si son casque était fracassé, le cycliste a survécu."