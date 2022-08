Les gouvernements ont pris ou confirmé des mesures qui concernent les citoyens. Et il faut le saluer. Car il fallait prolonger celles déjà en place. Une tranche importante de la population est en train de s’appauvrir et il faut éviter une explosion de la précarité.

On voit aussi une volonté politique de proposer des solutions concrètes pour les entreprises. Mais force est de constater qu’il y a une absence totale de mesures urgentes.

Il y a bien une prise de conscience et l’on annonce des concertations. Mais cette crise n’est pas née la semaine dernière.

Sur la facture énergétique des entreprises, c’était en avril que j’ai envoyé mon premier courrier au Gouvernement wallon. Maintenant, il faut que les concertations annoncées aboutissent rapidement sur des mesures fortes.

Le Fédéral annonce qu’il va, avec les Régions, examiner la mise en œuvre du cadre temporaire de crise proposé par la Commission européenne…

De fait, il y a ce cadre européen qui permet qu’un certain nombre d’aides ne soient pas considérées comme des aides d’État. Mais ce dont nous avons aussi besoin, c’est de trois choses. D’abord, d’un approvisionnement sécurisé à long terme. Ensuite, de prix compétitifs. Et enfin, il faut une transition vers le durable.

À côté des mesures d’urgence, que demande l’Union wallonne des entreprises pour faire face à cette crise énergétiquesans précédent?

Au-delà du court terme, nous demandons que le Gouvernement wallon travaille sur la réduction et la temporisation des surcharges qui pèsent sur la facture énergétique des entreprises.

En Wallonie, elles paient l’électricité beaucoup plus cher parce qu’il y a des surcharges, comme les quotas de certificats verts ou les obligations de service public.

À moyen terme, on voudrait que le Gouvernement wallon travaille sur un tarif plus intelligent et modulable.

Enfin, il faut finaliser la nouvelle génération des accords de branche. Il s’agit de diminutions de surcharges publiques pour un certain nombre d’entreprises en échange de démarches volontaires de réduction des émissions de CO2et d’amélioration des capacités énergétiques. Ce mécanisme a fait ses preuves. Il faut le renouveler et l’élargir à davantage d’entreprises.

Les entreprises font-elles face à des freins dans leur volonté de transition énergétique?

Aujourd’hui, toute la politique de transition énergétique est freinée par le phénomène «nimby». Personne n’a envie d’avoir une éolienne derrière son jardin. De nombreux permis font l’objet de recours. Il serait dès lors intéressant de travailler sur le cadre légal. On observe aussi, pour certains investissements, que le politique refuse des permis car on commence à arriver en période électorale. Or, il faut que cette stratégie de transition puisse s’implémenter.

Vous craignez un nombre élevé de faillitesdans les prochains mois?

Oui, c’est pour cette raison qu’on demande la mise en place d’autres aides, comme le chômage temporaire. À notre sens, il faut également revoir la fiscalité sur le travail. Le risque de faillites est important, tout comme le risque de réduction de la croissance.

Ces concertations annoncées ne risquent-elles pas de prendre du temps?

Il faut que ce soit hyper-rapide. J’espère qu’on ne va pas mettre 15 jours pour trouver une date et qu’après la première réunion, on demandera un rapport à la Banque nationale… Je le répète, à notre sens, la prise de conscience aurait déjà pu avoir lieu en mai. On a l’impression qu’on revient de vacances et que, tout d’un coup, on découvre la panique. Pourtant, elle était déjà présente bien avant les congés.