Legoland à Charleroi: c’est pratiquement fait

Accord"non contraignant", cependant:"Par prudence", explique le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, qui la justifie par le contexte d’inflation galopante du prix des matériaux qui pourrait compromettre la rentabilité de l’investissement. C’est le seul bémol.

Mais l’optimisme était manifestement de mise au Lego Discovery Centre de Docks Bruxsel. Outre Willy Borsus, sous l’œil de nombreux médias, le ministre président wallon, Elio Di Rupo, le secrétaire d’État à la Relance, Thomas Dermine, et le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, ont assisté à la signature de l’accord conclu entre John Jakobsen, le CEO du groupe britannique de parcs de loisirs Merlin Entertainments, et les dirigeants des organismes publics partenaires, Sébastien Durieux, président de la Sogepa (bras financier de la Wallonie), la SFPI (son pendant fédéral) et Renaud Moens, président de la Soresic (qui gère la reconversion du site et qui est formée par la Sogepa et l’intercommunale Igretec).

400 millions€ investis, 1 000 emplois prévus

Si tout se passe sans encombre, le parc d’attractions prendra donc place sur la totalité des 90 hectares de l’ancien site industriel. Ce serait le 14e Legoland dans le monde – après trois autres en gestation en Chine –, le 4een Europe après ceux du Danemark, de Londres et de Bavière. Ce qu’on sait, c’est qu’il comprendrait 8 zones à thèmes, une zone d’hébergement, une zone d’extension déjà prévue, et 11 hectares de parking.

Idéalement situé dans une zone densément peuplée, desservi par des autoroutes et un aéroport, le Legoland Benelux est censé attirer un public d’une zone comptant plus de 21 millions d’habitants, en Belgique, aux Pays-Bas, dans le nord de la France et même le sud du Royaume-Uni. Ce qui laisse espérer un nombre de visiteurs annuels compris entre 1,5 et 2 millions. Chiffre d’affaires prévu: 120 millions € dès le début.

L’investissement est à la hauteur: entre 370 et 400 millions€, ce qui en fait, après Google, le 2eplus gros investissement en Wallonie ces dix dernières années. La Région wallonne, via la Sogepa, mettra la main au portefeuille: elle investira environ 100 millions€. Par ailleurs, le terrain serait racheté à la Soresic, moitié par Merlin, moitié par la Sogepa et la SFPI, les sociétés de financement et de participations wallonne et fédérale.

Cet investissement permettra donc aux pouvoirs publics de bénéficier des fruits espérés. Mais au-delà, ce sont surtout des emplois qui sont attendus: un millier dès l’ouverture, dont 800 directs. Un nombre amené à croître, le groupe Merlin ayant prévu d’investir en continu 10 à 15 millions par an. Les entreprises locales en profiteront aussi dès la phase de réalisation.

La suite, c’est pour la fin de cette année."Il sera alors temps de signer l’accord final, liant cette fois-là", insiste Willy Borsus. Même si le chemin est encore très long, pour la construction et avant cela la modification du plan de secteur et l’assainissement, l’ouverture est programmée au printemps 2027.