«La facture d’énergie met en péril le circuit-court »

Florence Fernémont, est à la tête des boulangeries Carrément Bon, en région namuroise. Sa société compte six boutiques - dont une sur le site de production - pour une trentaine de salariés."Nous sommes des artisans, mais les machines permettent tout de même d’alléger la pénibilité du travail. Elles sont au service des collaborateurs",explique la patronne.

Pour assurer ces activités de pâtisserie, boulangerie et chocolaterie, les équipements énergivores sont donc indispensables. "Je pense aux machines mais aussi aux fours et aux espaces de stockage des matières premières. Au même titre que les bouchers et les maraîchers, nous sommes soumis à des règles de conservation très strictes. L’exemple le plus parlant, ce sont nos frigos qui fonctionnent 24h/24".

Les factures d’énergie représentent un poids pour l’entreprise. Et les pistes de solutions sont finalement assez maigres:"Nous avons répercuté une première fois la hausse des prix sur le consommateur." Ces hausses tarifaires ne se font évidemment pas de gaieté de cœur. Elles sont néanmoins essentielles à l’heure où le coût des matières premières enregistre également une hausse spectaculaire."Mais nous savons pertinemment que ce tarif ne peut pas croître à l’infini…"Les clients risqueraient alors de privilégier un pain industriel, au détriment d’une fabrication artisanale."En réalité, c’est la pérennité du circuit-court qui se joue ici! Et pas uniquement pour la boulangerie."

Une facture exponentielle

Dans l’un de ses salons de coiffure bruxellois, Patrick Dumont fait ses comptes. Cette crise énergétique, il la paie en monnaie sonnante et trébuchante.

"En avril 2021, pour un seul salon, je payais 315 euros d’acompte pour mon électricité, et j’ai retouché 1302 euros. Un an plus tard, en avril 2022, mes acomptes sont passés à 605 euros, et je dois suppléer 2442 euros.""Entre la production d’eau chaude, l’éclairage qui doit être optimal, les casques et les sèche-cheveux: la facture d’énergie représente un coût important dans notre secteur."

Les solutions alternatives et les mesures d’économie d’énergie, le vice-président de l’Union des coiffeurs belges les connaît bien. Mais certaines d’entre elles sont tout simplement inapplicables. "Placer des panneaux solaires, cela n’a pas de sens pour nous. La majorité des coiffeurs ne sont pas propriétaires de leurs salons, qui sont souvent situés dans des rues commerçantes ou des centres commerciaux." De toute façon, après deux années de crise Covid, les trésoreries sont au plus bas. " Privilégier l’éclairage LED, n’allumer qu’une partie du salon quand il y a moins de monde, déconnecter un boiler, ce sont des mesures que nous connaissons bien.La plupart des coiffeurs appliquent déjà cela. "

La réalité, c’est que les crises successives sont de plus en plus compliquées à encaisser pour ces indépendants. À son compte depuis plus de 30 ans, Patrick n’avait jamais connu pareille situation. Jusqu’ici, son activité se portait très bien. Aujourd’hui, il reconnaît que les temps sont durs. Il n’exclut d’ailleurs pas la possibilité de devoir licencier du personnel."Entre le Covid, le télétravail qui modifie les habitudes des clientes, la crise énergétique, les salaires: c’est compliqué..."

Alors que les pistes de solutions à l’échelle entrepreneuriale ont été épuisées, nos interlocuteurs attendent assurément un sursaut du politique."Aujourd’hui, nous sommes face à des discours alarmistes, mais qui ne sont pas mesurés. On ne nous avance aucun chiffre précis. Or, en tant qu’entrepreneurs, nous devons anticiper, fulmine Florence Fernémont. Il n’y a pas le choix, il faut négocier les prix de l’énergie. Il nous faut en tout cas de vraies solutions."