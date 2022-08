Fracture du crâne, la pire blessure des piétons et des cyclistes

Et ces traumatismes crâniens, ce sont les cyclistes qui y sont surtout exposés, comme le montre l’étude des données hospitalières effectuée par l’Institut Vias. Pour eux, les blessures à la tête sont présentes dans près de 40% des accidents. Cause, sinon de décès, de handicaps qui peuvent se révéler très graves, c’est la blessure la plus fréquente à vélo, avec les fractures du fémur ou du bassin, qui peuvent aussi se révéler mortelles en cas d’hémorragie."Chaque cas est individuel. Tout dépend de la localisation et du type de blessure."

"Pour nous, c’est très important de savoir comment l’accident s’est produit", ajoute Ives Hubloue. Outre l’impact crucial du port du casque, le professeur Hubloue insiste sur l’importance de la prise en charge des victimes tout au long du parcours, de l’accident à l’hospitalisation, en passant par les soins prodigués sur place, le transport en ambulance, l’admission aux urgences."On doit se concentrer sur la compétence et l’entraînement de tous ceux qui interviennent sur le patient", dit-il.

L’âge de la victime a toute son importance. Selon l’étude, les plus jeunes sont plus souvent touchés à la tête, tandis que les seniors souffrent davantage de lésions aux membres inférieurs. Les piétons sont également très exposés aux fractures du crâne, quand leur tête percute un capot ou un pare-brise. Bien protégés par des casques solides, les motards souffrent plutôt de blessures aux jambes et au thorax. C’est aussi le thorax qui est le plus exposé chez les automobilistes, du fait de la ceinture de sécurité ou de l’explosion de l’airbag, qui peut aussi occasionner des blessures au visage. Pour autant"la sécurité des voitures s’est beaucoup améliorée".