Très vite, les autorités judiciaires sont mobilisées autour de cette disparition qui a tout d’un enlèvement. Une mystérieuse organisation, les "BSR" (pour Brigade socialiste révolutionnaire) revendique l’enlèvement. Du côté des enquêteurs, une course contre la montre s’engage pour retrouver vivant l’ancien Premier Ministre.

Dans la version qu’il avait donnée de son kidnapping au procès d’octobre 1992, l’homme politique n’avait pas été avare de détails. Deux hommes encagoulés qui l’avaient entraîné dans une voiture, le revolver sur la nuque. Pieds et mains liés, encagoulé à son tour, VDB avait précisé avoir voyagé ainsi deux ou trois heures avant d’être jeté dans une maison, déshabillé, menotté. Abandonné dans le noir.

Contre le versement d’une rançon, Paul Vanden Boeynants a été libéré le 13 février 1989, en soirée. L’argent versé un vendredi, il avait fallu attendre le lundi suivant pour que les ravisseurs abandonnent leur otage. Le week-end, il y avait trop de monde…

C’est à Tournai qu’il est déposé. Il s’est alors dirigé vers la gare. C’est là qu’il rencontre Fernand Tricot, chauffeur de taxi, et qu’il lui demande de le conduire à Bruxelles…

Deux jours plus tard, celui que l’on surnomme le "vieux crocodile" donne une conférence de presse mémorable, dont certaines "punchlines" seront reprises sur un disque de new-beat, style musical qui faisait fureur à l’époque.

Une immense fortune

L’enquête mènera les policiers sur la piste de Patrick Haemers, qui sera arrêté au Brésil trois mois plus tard. Celui-ci avouera avoir entendu que VDB était à la tête d’une immense fortune de plus d’un milliard de francs belges, ce qui se révélera faux.

Au travers de reconstitutions, ce premier numéro d’ Alerte Kidnappingretrace l’enquête policière de cette affaire hors norme qui a tenu la Belgique en haleine au cours de l’hiver 1989. Avec les témoignages de Els Cleemput, journaliste et coauteure deLa rançon d’une vie; Pierre Marlet journaliste et coauteur deSur la piste du crocodile; les journalistes Nathalie Papleux et Jean-Claude Defossé; Alain Courtois, ami de Paul Vanden Boeynants, Melchior Wathelet père…

La Une, 20.20