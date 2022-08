Plus de 80% des Belges estiment passer trop de temps en réunion

Si le constat peut sembler alarmant, la majorité des collaborateurs (72%) souhaitent cependant améliorer la façon d’organiser leurs réunions."Dans la plupart des cultures, la réunion est un objet politique, c’est-à-dire que l’on réunit des gens autour de soi pour exercer un pouvoir. Pour contrer cette logique, l’idée serait plutôt de l’utiliser comme un exercice de réussite collective", avance Florian Guillot, spécialiste réunions pour l’entreprise Comet Meetings.

Revoir la copie

Trop longues, mal préparées: les qualificatifs ne manquent pas pour fustiger les meetings en entreprise. Mais au fond, quelle est la recette d’une réunion réussie? " La base d’une réunion, c’est la sécurité psychologique. Cela paraît élémentaire, mais c’est un préalable indispensable pour avoir des équipes performantes. Cela signifie que chacun, en réunion, a le droit de tester, de parler sans être sûr de ce qu’il affirme, etc. Les collaborateurs ne peuvent en aucun cas être humiliés dans leur cadre de travail. Sinon, c’est bien simple: ils n’ont pas envie d’être là, et ne parlent pas."L’organisateur doit donc parvenir à instaurer ce climat de confiance au sein de l’équipe et des participants au meeting.

Ensuite, la préparation de la réunion joue évidemment un rôle prépondérant. Celle-ci implique de déterminer un enjeu, un objectif à atteindre."L’idée est de savoir pourquoi on se réunit. Il faut également, à la fin de la discussion, déterminer qui fait quoi et pour quelle échéance. Pour prendre un exemple, chez Apple, la réunion ne se termine que si chaque item, chaque objectif a trouvé un responsable."

Durant le meeting, l’animation est également importante. Le plus souvent, l’organisateur - le responsable hiérarchique - endosse tous les rôles."C’est lui qui invite, gère les personnes à distance, prend des notes, coupe la parole quand c’est nécessaire. Ce qui est juste infernal!"Il serait en réalité plus efficace de répartir ces différentes fonctions au sein de l’équipe.

Enfin, notre interlocuteur insiste sur l’intérêt d’évaluer nos réunions."C’est un retour sur le temps investi. Et cela prend 5 minutes. Chacun des collaborateurs octroie alors une note, sur un total de cinq points. "Cette évaluation, très rare en entreprise, permettrait pourtant d’améliorer nos systèmes de réunion.