Un parc d’attractions Legoland devrait bien ouvrir à l’horizon 2027 sur l’ancien site industriel de Caterpillar à Charleroi. Un protocole d’accord non contraignant (Head of Terms) a en effet été signé mardi par le groupe Merlin Entertainments, la Région wallonne et l’Etat fédéral afin d’approfondir la collaboration entre ces différentes parties en ce sens.

2. Coups de feu à proximité de la collégiale Saint-Pierre: un homme touché

Ce mardi, en début d’après-midi, un homme a été visé (et touché) par des coups de feu à deux pas de la collégiale Saint-Pierre de Leuze-en-Hainaut en travaux.

3. Variole du singe: l’OMS constate de «premiers signes» de ralentissement de l’épidémie en Europe

Les efforts ne sont toutefois pas encore suffisants pour endiguer l’épidémie, a prévenu l’OMS.

4. Les élèves de l’Athénée Royal de Mons renvoyés chez eux suite à une importante fuite de gaz dans le quartier

La rentrée des classes aura été de courte durée pour les élèves de l’Athénée Royal de Mons. Après un jour d’école, les étudiants sont déjà de retour chez eux ce mardi et pour cause. Une importante fuite de gaz s’est déclarée dans le quartier de l’établissement. Un important dispositif policier a donc été mis en place.

5. Wout van Aert et Remco Evenepoel en leaders: découvrez la sélection pour les championnats du monde de cyclisme

Sven Vanthourenhout a choisi ses huit hommes pour le Mondial du 25 septembre prochain. Ou plutôt les six équipiers de van Aert et Evenepoel.