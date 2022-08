Inondations: la Belgique active son mécanisme B-FAST pour aider le Pakistan

Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement coordonne cette mission B-FAST, un mécanisme dans lequel le cabinet du Premier ministre est également impliqué, ainsi que le SPF Santé publique, la Défense, le SPF Intérieur et le SPF Stratégie et Appui (Bosa) pour le soutien logistique et administratif. B-FAST (Belgian First Aid & Support Team) est le mécanisme fédéral d’intervention en cas de catastrophe à l’étranger qui intervient à la demande d’un gouvernement.