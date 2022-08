Betteraves: les alternatives efficaces aux néonicotinoïdes existent

Une analyse de près de 4000 références de la littérature scientifique vient d’être publiée dans la revueEntomologia Generaliset met pourtant en évidence " 20 méthodes ou produits qui ont à la fois un potentiel comme alternative aux néonicotinoïdes et dont l’utilisation à court terme est réalisable".

Cette publication fait suite à un rapport que l’ANSES, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (en France) avait commandé, à la demande du ministère de l’Agriculture. Avec des scientifiques français, François Verheggen a participé à ce rapport. Le docteur en Sciences agronomiques et Ingénierie biologique de l’ULiège confirme que ces alternatives existent, même si à très court terme il s’agit encore d’insecticides de synthèse, les pyrethrinoïdes.

Mais, dit-il, cette solution permettrait en un ou deux ans de faire la jonction vers des produits et méthodes plus durables qui, elles aussi, ont démontré une efficacité contre le puceron.

Individuellement aucune n’est toutefois aussi efficace que les néonicotinoïdes, note le spécialiste de l’écologie chimique. " Mais si elles sont soutenues, notamment en aidant l’agriculteur pendant la période de transition, on pourra les perfectionner pour atteindre un niveau d’efficacité acceptable."

Le chercheur ne blâme d’ailleurs pas les betteraviers qui, assez logiquement, utilisent les néonicotinoïdes, efficaces et faciles d’utilisation. " Mais ce monde-là est derrière nous. Aujourd’hui l’agriculture doit aller vers la lutte intégrée." Une lutte contre les ravageurs qui mêle donc plusieurs méthodes et produits moins destructeurs de l’environnement. Et c’est dans l’usage de ces nouvelles pratiques que les betteraviers doivent être soutenus, estime-t-il.