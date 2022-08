Jean (Vincent Lindon) et Sara (Juliette Binoche) filent le parfait amour à Paris. Un jour, François réapparaît dans leurs vies après un long silence: ancien partenaire professionnel de Jean, il est aussi l’ex-mari de Sarah. Son retour ravive, tant pour l’un que pour l’autre, des souvenirs du passé. Le vernis du couple Jean et Sarah commence petit à petit à se craqueler…

Ce qu’on en pense

Rien n’arrête Claire Denis, cinéaste iconique et prolifique de 76 ans, qui défendaitStars at Noonsur la Croisette en mai, après avoir été primée pour ce film-ci à Berlin en février. De l’amour, il y en a, dans ce triangle amoureux forcé qui dissèque le couple à l’aune de ses secrets, et où l’on sent le plaisir de Denis à retrouver Lindon ( Les Salauds) et Binoche ( Un beau soleil intérieur), qu’elle filme de près. De l’acharnement, il y en a aussi, dans la mise en scène anxiogène et la musique (pourtant) envoûtante des Tindersticks, qui cannibalisent le récit. Un thriller romantique aussi fascinant que crispant.

Drame de Claire Denis. D’après Christine Angot. Avec Vincent Lindon, Juliette Binoche et Grégoire Colin. Durée: 1h56.