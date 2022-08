Spécialisé dans les matières énergétiques, l’économiste Eric De Keuleneer (ULB) estime qu’il faut réformer les marchés du gaz et de l’électricité et taxer drastiquement les surprofits. Interview.

2. BELGIQUE | Un gel des loyers pour les logements «passoires»: la piste française pourrait-elle s’appliquer chez nous?

Ce mardi en fin d’après-midi, le gouvernement wallon se réunira en petit comité (kern) pour baliser le comité de concertation spécial de demain/mercredi. Même si les Régions n’ont a priori pas des masses de leviers à activer pour alléger la facture "Énergie" des ménages, elles auront néanmoins des mesures urgentes et structurelles à faire valoir.

3. WALLONIE | Un parc Legoland à Chaleroi: «Le développement de la Wallonie passe par de grands projets iconiques», dit Thomas Dermine

C’est avec sa casquette de secrétaire d’État fédéral à la Relance que Thomas Dermine finalise le boulot qu’il avait accepté quatre ans et demi plus tôt comme directeur de la Delivery Unit du plan Catch: reconvertir le site de Caterpillar à Gosselies, laissé en héritage à la Région après la fermeture de l’usine. Interview

4. RÉGIONS | Face à la sécheresse, il soigne ses génisses avec des feuilles de charme

Elles s’appellent Tantine, Timide ou encore Trombonne. Et depuis quelques semaines, ces génisses peinent à trouver de l’herbe dans leur pâture condrusienne. En cause, évidemment: la sécheresse. Alors, pour remédier à ce manque de graminées, Maxime Albanese, qui exploite en association avec son oncle la ferme de Romont à Modave, a décidé d’utiliser la méthode de l’agroforesterie.

5. BELGIQUE | Betteraves: les alternatives efficaces aux néonicotinoïdes existent

Alors que débutera bientôt la campagne betteravière, se pose déjà la question d’une éventuelle nouvelle dérogation pour l’usage de néonicotinoïdes lors des prochains semis au printemps 2023. Pour rappel, l’Europe interdit depuis 2019 l’usage des néonicotinoïdes, une classe d’insecticides reconnus tueurs de pollinisateurs.

Mais les betteraviers belges ont chaque année obtenu une dérogation du ministre fédéral de l’Agriculture pour encore utiliser ces produits qui enrobent les semences. Et ils la demanderont encore pour l’an prochain: " Oui, on demandera une nouvelle dérogation, car il n’y a pas d’alternatives valables pour lutter contre les pucerons qui provoquent la jaunisse de la betterave", dit Joseph Cleiren, le président de la Confédération des Betteraviers Belges.

Une analyse de près de 4000 références de la littérature scientifique vient d’être publiée dans la revue Entomologia Generalis et met pourtant en évidence " 20 méthodes ou produits qui ont à la fois un potentiel comme alternative aux néonicotinoïdes et dont l’utilisation à court terme est réalisable ".

6. RÉGIONS | «Stella», la bonne étoile de Jean-Claude (vidéo)

Jean-Claude André ne lit pas l’avenir dans une boule de cristal. Par contre, quand il pose le regard sur un verre à bière de collection, il peut en fixer le prix avec une redoutable précision.

Plus de 3 000 verres à bière composent sa collection. Dont des pièces très rares de la brasserie Stella.

7. RÉGIONS | Le boom spectaculaire des appartements neufs à Tournai

Une série de projets immobiliers sont à l’examen ou s’apprêtent à sortir de terre, qui constitueront à court terme un stock de centaines d’appartements neufs en ville. Un souci? Non, tant la demande reste stable, et à condition de varier la typologie des logements et de phaser ces projets pour ne pas déséquilibrer le marché.

8. SPORT Vuelta: Remco Evenepoel prudent avant le contre-la-montre: «Mon objectif ne change pas»

Remco Evenepoel et les siens sont installés depuis dimanche soir à Alicante où se terminera le contre-montre de ce mardi. Ce lundi, ils ont pu profiter d’une journée, bien méritée, de repos. Mais vu qu’il porte le maillot rouge, il a dû se plier à une conférence de presse en virtuel. Avec le sourire et un sens de l’humour toujours aussi présent.

9. SPORT | US Open: avant son entrée en lice, David Goffin est en plein doute

Deux victoires en qualifications, quatre défaites au premier tour en autant de tournois disputés, cinq sets remportés: la préparation de David Goffin (ATP 62) pour cet US Open a été extrêmement compliquée. Notre compatriote a des difficultés à trouver ses marques sur le béton américain et peine à retrouver le bon niveau affiché à Wimbledon."Pour le moment, je ne trouve pas ce que je cherche sur cette surface, il y a un manque de confiance et de sérénité dans mon jeu, avoue-t-il.Même à l’entraînement, je ne sens pas toujours bien mon jeu."

Ce mardi, le Liégeois affronte Lorenzo Musetti. Un match qui s’annonce difficile pour le n°1 belge en panne de sensations sur dur.

10. SPORT | Zirkzee aurait été une petite folie pour Anderlecht: «Des guerriers sont plus indispensables que lui»

Anderlecht aura vécu sur son petit nuage durant 69 heures, après la qualification pour les phases de poules de la Conference League. Le retour sur terre, dimanche au Parc Duden, a été d’autant plus douloureux. Ceux qui croyaient que le Sporting avait une équipe pour jouer le titre, déchantent.