Trop peu d’argent consacré à la recherche sur la santé mentale

En Belgique, une personne sur trois est confrontée à un problème de santé mentale au cours de sa vie. Or, ce sont ces troubles psychologiques qui, plus encore que les maladies physiques, ont l’impact le plus fort sur l’amoindrissement de la qualité de vie, et la disponibilité des personnes. Les maladies cardiovasculaires, les infections, les cancers qui absorbent la plus grosse part des investissements en recherche, font certes perdre des années d’espérance de vie, mais les maladies mentales"sont la cause principale de l’indisponibilité, bien devant les autres maladies, et elles peuvent aussi, à long terme, avoir un effet en termes d’années de vie. Ce déséquilibre est fort marqué. Et cela nous coûte très cher."

Plus important encore

La recherche est sous-financée, mais ce financement est de surcroît jugé"mal organisé". Par ailleurs, l’essentiel du maigre pécule disponible pour la santé mentale est consacré à la recherche fondamentale, mais très peu à la prévention, à la détection, au dépistage et au diagnostic de ces maladies, déplore le Conseil supérieur de la Santé."Il faut certainement mieux utiliser les ressources. Les informations existent, mais elles sont parfois difficiles à trouver", souligne Olivier Luminet. Ce manque de données sur les problèmes de santé mentale était apparu criant lors de la crise du Covid-19."Aujourd’hui, la situation au niveau de la précarité n’est que plus importante, et l’impact sur la santé mentale n’en sera que plus fort", prévient le professeur.

Relever le curseur

Une première recommandation du CSS est donc de créer une plateforme de connaissances qui rassemble toutes les recherches sur la santé mentale. Afin que les données collectées puissent être plus facilement comparées et partagées, il importe aussi d’en améliorer la qualité et la fiabilité."Que ce soit dans la sélection des instruments ou le recueil des données, il faut mettre le curseur plus haut."

Enfin, le CSS préconise la mise en œuvre d’un "agenda" de recherche stratégique, fixant une liste de priorités, bien argumentée, qui guidera les décideurs politiques et les organismes de financement pour faire évoluer la recherche.

Si la dépression (16%) ou l’abus d’alcool (11%) sont les pathologies mentales qui contribuent le plus à la dégradation de la qualité de vie et à l’indisponibilité au travail,"il faut éviter de saucissonner les problèmes en travaillant uniquement sur l’un ou sur l’autre, les choses ne sont pas cloisonnées", souligne encore Olivier Luminet."Les problèmes de sommeil, de régime alimentaire, jusqu’aux phobies scolaireset aux burn-out, tout se tient quand les gens sont dans une situation de stress excessive. Il faut voir la santé mentale comme un ensemble et l’envisager de manière globale."