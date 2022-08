Je me suis retrouvée en prison, et pour la première fois de ma vie, pour me former à une méthode de développement personnel en milieu carcéral: s’il y a bien des personnes démunies en termes de conscience de soi, ce sont les détenus! Les conditions de détention de ces personnes ont provoqué chez moi comme un choc tellurique. Quand je suis sortie de prison, mon état émotionnel était tel qu’il fallait que j’écrive ce que j’avais ressenti, sous peine de tout casser… La prison passe son temps à rejuger les détenus, alors qu’on devrait particulièrement y respecter ces gens, pour leur apprendre à se respecter eux-mêmes. Il devrait y avoir des fleurs, des cercles de parole, du boulot. Au lieu de cela, et au contraire, on les humilie, on les insulte!

«La prison dit plein de choses sur notre société» affirmez-vous. Pourquoi?

Parce que, comme la société, la prison est patriarcale. C’est un monde de codes masculins, où règne la loi du plus fort: on se tape, on s’insulte, on traite le plus faible de "pédé"… La prison en dit long, aussi, sur les valeurs que promeut notre société: à côté de quelques pervers et meurtriers, ce sont essentiellement des voleurs qui sont incarcérés. Moi je pense qu’il y aurait moins de voleurs si l’on cessait de proposer un modèle de société où l’on doit posséder des choses pour exister… J’ai enfin la conviction que la prison en dit long sur les rapports dominants/dominés: les détenus, en majorité, sont pauvres, arabes, noirs, soit des gens qu’on n’a pas envie d’éduquer. La prison est une zone de relégation pour toute une partie de la société!

Pourquoi pensez-vous qu’il faudrait supprimer les prisons en Belgique?

Parce qu’elles ne servent à rien! Nous avons l’un des taux de récidive les plus élevés en Europe! C’est un système qui produit toujours la même chose, comme dans une roue de hamster… Aux Pays-Bas, qui ne sont pas un pays marxiste, ni même de gauche, on vide les prisons, on réinsère les détenus via des projets sociaux, et ça à l’air de marcher! Pendant ce temps, la Belgique loue des prisons hollandaises et crée de nouveaux centres de détention…