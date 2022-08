La réponse est simple: s’il revient à l’autorité publique de définir la date officielle de la rentrée scolaire, l’organisation de celle-ci au sein des établissements relève de la compétence des écoles.

Ainsi, la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé – à travers la réforme des rythmes scolaires qui entre en application cette année – de désormais planifier cette rentrée au dernier lundi du mois d’août pour l’ensemble de l’enseignement francophone obligatoire. Cette année, la rentrée du fondamental et du secondaire tombe donc ce lundi 29 août.

Mais donc, dans la réalité, les élèves concernés – principalement ceux du secondaire – ne rejoindront pas tous en même temps leur nouvelle classe à cette occasion.

Certaines écoles ont ainsi choisi de postposer le retour de leurs élèves d’un ou plusieurs jour(s), là où d’autres préfèrent organiser une rentrée progressive, étalée sur plusieurs jours, bien souvent la première semaine complète.

Si les écoles ont ainsi le loisir d’organiser leur propre rentrée, elles ne peuvent pas faire non plus n’importe quoi. Car derrière cette latitude octroyée aux établissements scolaires se cache en réalité le principe des jours "blancs".

Au choix des écoles

Comme le rappelle la circulaire 8418 envoyée aux écoles début janvier, il s’agit des jours qu’une école peut consacrer " aux évaluations, aux délibérations et aux conseils de classes". En d’autres termes, il s’agit des jours où les cours ne sont pas assurés.

Leur nombre est plafonné par décret. Avec l’entrée en vigueur de la réforme des nouveaux rythmes scolaires, celui-ci a été revu à la baisse, " afin de maximiser le temps consacré aux apprentissages et dans l’enceinte de l’école", précise la circulaire.

Concrètement, une école fondamentale dispose d’un plafond maximal de 3 jours "blancs", tandis qu’une école secondaire bénéficie d’un plafond de 18 jours au degré inférieur et de 27 jours au degré supérieur. À partir de l’année scolaire 2025-2026, ces jours seront progressivement revus à la baissepour atteindre un maximum de 12 jours dans le degré inférieur et de 18 jours dans le degré supérieur.

En clair, une école dispose donc d’un certain nombre de jours "sans cours" déterminés par l’autorité publique, jours qu’elle peut distribuer sur l’ensemble de l’année scolaire comme bon lui semble.

Certaines choisissent ainsi d’en consacrer un ou plusieurs en tout début d’année scolaire, pour assurer les secondes sessions et les délibérations qui vont avec par exemple, là où d’autres préfèrent en garder un maximum pour l’organisation des sessions d’examens de Noël et de juin. Une réalité qui date depuis bien avant l’instauration des nouveaux rythmes et qui n’a donc pas attendu la décision d’anticiper une rentrée scolaire fixée traditionnellement jusqu’à l’année dernière au 1er septembre.