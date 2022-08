Un faux antivirus pour une vraie arnaque

Mais plus tard dans la journée, comme elle ne parvient pas à ouvrir ses mails, Céline sonne à son petit-fils, fraîchement diplômé en informatique, qui lui répond que Windows n’appelle pas ses clients, et que l’antivirus Bitdefender, s’il existe réellement, est gratuit.

Vendredi matin, sur le conseil de son banquier, Céline bloque sa carte de banque, et commande une autre carte. Le week-end, elle fait ses courses avec sa carte de crédit, et dès le lundi, sa banque lui fournit une carte provisoire.

Son petit fils reprend l’ordinateur pour le "nettoyer": sauvegarder les données à conserver, formater la machine et réinstaller ce qui est nécessaire.

Infecté par un PDF

" L’ordinateur était déjà infecté par un PDF ouvert le jour-même analyse le jeune informaticien.Les hackers ont installé un logiciel de service desk, Anydesk pour prendre le contrôle de l’ordinateur, et ils ont installé quelques logiciels artisanaux, dont une fausse extension de Chrome, et Firefox. Ça a permis aux arnaqueurs de lui faire croire qu’elle allait sur le site de Bitdefender, alors que c’était un faux site."

Quelques jours après le nettoyage de l’ordinateur, la pensionnée reçoit un nouveau de coup de fil, sur son téléphone de la dame se présentant comme employée de Windows, mais cette fois Céline met court à la conversation immédiatement.

Porter plainte

Et six jours après l’arnaque, sur conseil de sa fille, elle porte plainte en ligne. Benjamine Bovy, pénaliste, conseille toujours de porter plainte, même si ce n’est pas tout juste après les faits. " Il ne faut pas être honteux d’être tombé dans le piège. Ça arrive à tout le monde, peu importe l’âge ou les études qu’on a faites, dit l’avocate. La plainte permet à la police d’être au courant de ce type d’arnaque. Et qui sait, un jour, ça pourrait permettre d’en retrouver les auteurs. De plus, la plainte permet à la personne de se retourner vers la banque, qui dans certains cas pourrait rembourser l’argent, le plus souvent quand le paiement a été réalisé avec une carte de crédit, car la protection est meilleure. Et si la banque dit que ce type d’arnaque n’est pas couvert par l’assurance, il faut lui demander de produire les conditions générales qui précisent les conditions de remboursements. Il est arrivé qu’une banque dise d’abord non, puis finisse par rembourser la somme…"