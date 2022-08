La Une

La grille de La Une ne subit pas de bouleversement. The Voice Kidsy est attendu pour début 2023, de même que The Dancer,adaptation par Fremantle Belgique du format britanniqueThe Greatest Dancer. C’est Sara de Paduwa qui a été choisie pour présenter le programme."Ce ne sera pasDanse avec les stars.On va faire danser notre public et c’est beaucoup mieux. On est dans une ère de danse. Il y a des salles partout et nous avons un vivier de talents dont on parle peu. Il est vraiment temps de les mettre en lumière et de les laisser s’exprimer".Huit numéros sont prévus.

Le vendredi soir, Patrick Weber continuera de présenter Le temps d’une histoire.Mais une fois par mois, il proposera Gotha, soit tour d’horizon des monarchies européennes et mondiales sans être pompeux.

La Une accueille aussi une nouvelle émission culturelle, présentée une fois par mois par Joëlle Scoriels, et intitulée Dans la bulle de…Une sorte de revisite du concept deEn aparté que Pascale Clark a animé sur Canal + entre 2001 et 2007. Le dimanche soir, quatre séries belges vont se succéder: Des gens bien(par les concepteurs deLa Trêve), 1985(une coproduction avec la VRT qui aborde l’affaire des Tueurs du Brabant), Attraction(un thriller psychologique) et la saison 3 d’ Ennemi Public. D’autres fictions sont prévues comme la série historique Les combattantes(avec Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie de Bona), Le mystère Daval(sur l’affaire judiciaire française du même nom), Vortex (nouvelle série policière avec Tomer Sisley). Dans le cadre de la séance VIP du lundi, sont annoncésHors normes,1917,Les filles du docteur March.

Rayon humour, les Talochefêteront en octobre leurs 30 ans avec Alex Vizorek (cinq émissions sont prévues). Ce dernier fêtera aussi les 100 ans du Forum de Liège au cours d’une émission spéciale coprésentée avec Pierre Theunis. Et il prépare également un documentaire sur Raymond Goethals.

Enfin, On n’est pas des pigeonsgarde son duo d’animateurs (Fanny Jandrain et Thibaut Roland), avec un nouvel habillage, de nouveaux chroniqueurs et un nouveau découpage.

Tipik

La chaîne qui a connu de belles audiences pendant l’été grâce au sport poursuit sur sa lancée avec le Mémorial Van Damme (02/09), les matches de l’Union Saint-Gilloise en coupe d’Europe, les championnats du monde de cyclisme, la Coupe du monde féminine de basket… Le climat sera aussi à l’honneur avec Y a pas de planète B(présentée par Gwenaëlle Dekegeleer et Laurent Mathieu). Ce dernier présentera aussi 2030, deux documentaires sur le futur proche avec comme problématiques le logement et l’après #Metoo.

Rendez-vous humoristique phare de la chaîne, Le Grand Cactus voit arriver de nouvelles têtes, puisqu’à chaque émission, un invité remplacera Thierry Luthers. Pour la 1reémission du 01/9, ce sera Yves Van Laethem. Il sera suivi par BJ Scott quinze jours plus tard.

La Trois

Matin Première débarque en télé de 6 à 9h, avec tout d’abord Sophie Brems (de 6 à 7) puis François Heureux (de 7 à 9). C’est archivé près de chez vousentame une nouvelle saison, mais sous forme de quiz animé le dimanche soir par Jean-Luc Fonck et Jacques Mercier (à partir du 2 octobre).Déclicavec Julie Morelle et Himad Messoudi sera proposé à 19h mais aussi à 23h. La chaîne culturelle proposera également une série de documentaires ( Munich 1972, Dessine moi un visage, Les petits disciples de Platon, Jane Birkin…).

Hep Taxi fêtera ses vingt ans lors d’une émission spéciale avec un nouveau taxi (exit la Tesla, place au vrai taxi anglais) et un casting pour chercher un nouveau chauffeur (Stéphane Bern, Michel Drucker, Harold d’ Affaire conclue…)

La Trois diffusera également quelques fictions de prestige comme Diane de Poitiers (avec Isabelle Adjani), Le Daim(avec Jean Dujardin), Un amour impossible(de Christine Angot) ou la saison 4 de La servante écarlate.

Sur Auvio

Rocky, l’ourson impertinent et gaffeur, sera présent du lundi au vendredi entre 6 et 9h sur la plateforme digitale. Sur celle-ci, on retrouvera plusieurs exclusivités, avec parfois des diffusions en primeur, avant un passage en télé linéaire.

"On veut en faire la première plateforme de découverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles,indique Jean-Paul Philippot, l’administrateur général de la RTBF. Elle est appelée à avoir des primo-diffusions avant une diffusion linéaire. Cela ne signifie pas la fin de la radio et de la télé. Ce sont deux réalités temporelles différentes, mais qui n’appellent pas la fin d’une au profit de l’autre."

Rayon humour, GuiHome y proposera Comme à la maison,émission d’improvisation entre humoristes belges.

Enfin, pour les enfants qui suivent le programmeY a pas école on révise,notez qu’il change de nom et qu’il devient Viens, on t’explique. Il sera présenté par David Dieu.