Belgique: quel salaire pour les profs en début de carrière?

La mesure vise à renforcer l’attractivité et combler la pénurie qui frappe le monde enseignant chez nos voisins également: plus de 4000 postes restent à ce jour vacants.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, le salaire perçu par les enseignants en début de carrière est plus élevé que celui de leurs collègues français. Il dépend de nombreux facteurs: notamment, le nombre d’années d’étude et le titre du diplôme à pouvoir valoriser dans la fonction exercée.

Ainsi, un diplômé porteur d’un titre de niveau bachelier débutera sa carrière dans l’enseignement fondamental ou secondaire inférieur avec un salaire mensuel brut compris entre 2500 et 2736 € (barème 301), selon qu’il dispose d’un titre de pénurie non listé (TPnl), d’un titre de pénurie (TP), d’un titre suffisant (TS) ou d’un titre requis (TR).

Un porteur d’un titre de niveau master touchera de la même manière un salaire mensuel brut compris entre 3099 et 3417 € (barème 501) en début de carrière dans l’enseignement secondaire supérieur.

Dans l’édition 2021 de sesRegards sur l’éducation, l’OCDE plaçait d’ailleurs le salaire minimum brut moyen pour un enseignant de la Fédération Wallonie-Bruxelles en début de carrière (entre 37795 et 47012 € annuels) au-dessus de son collègue français (entre 31803 et 34833 €), mais en deçà de celui d’un enseignant de la Communauté flamande (entre 39035 et 48699 €).