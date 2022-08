Ne pas décrocher à l’école malgré le cancer

En septembre 2021, le cancer qui avait rendu Tom malade cinq ans plus tôt – un lymphome de Hodgkin – récidive. " Il avait à nouveau des ganglions, il était fatigué. La biopsie a montré que le cancer était de retour" explique sa maman.

En collaboration avec l’école

Le protocole prévoit plusieurs séances de chimiothérapie puis de la radiothérapie. Quand Tom suit la chimio, il est hospitalisé pour une semaine complète aux cliniques universitaires Saint-Luc, puis revient à la maison deux semaines. La chimio et la radiothérapie, ce qu’il en dit aujourd’hui: " Même pas mal!" Sa maman sourit: " Lors des radiothérapies, il avait un masque moulé sur son visage. Ce masque le maintenait en position, l’empêchant de bouger. Pour passer le temps, on lui mettait un petit dessin animé. Lors de la dernière séance, il a demandé aux infirmières: “Si je n’ai pas le temps de tout voir, je pourrai revenir?” Elles avaient des yeux comme des soucoupes." Une histoire qui montre la résilience du jeune garçon, qui ne se plaignait jamais ni des trajets, ni des soins.

Quand il est hospitalisé, Tom suit l’école à l’hôpital. Mais entre les coups? " L’École l’Escale, à l’hôpital, nous a renseignés l’ASBL École hôpital&Domicile. C’était important pour nous qu’il garde un suivi scolaire."

La maman de Tom est enseignante en secondaire. " Mais avec moi, il est moins assidu, il se permet plus de choses." C’est Noëlle qui s’est occupée de Tom. " Je suis psychopédagogue et logopède de formation, dit-elle. J’ai commencé à aider les enfants il y a presque trois ans." La formation de Noëlle l’aide à travailler avec le petit dysaphasique, qui continue à voir la logopède et la dame qui le suit en intégration à la maison.

Suivre les cours, c’est penser à autre chose que la maladie et tout faire pour guérir et reprendre sa vie.

" On travaillait une heure et demie, deux heures, parfois moins. Ce n’est pas la quantité de travail qui compte, sinon l’enfant est épuisé." D’ailleurs, Tom voit Noëlle le matin, puis doit dormir l’après-midi. Au programme: du français et du calcul. " C’était intense pour lui, mais pas plus difficile qu’à l’école, c’est à peu près la même chose. Mais on va droit au but, on gagne le temps des ateliers, des sorties, des cours de gym…"

L’école communale de Leignon collabore beaucoup avec la famille, fournissant les cours, les exercices… " Ce n’est pas toujours le cas, reconnaît Noëlle.Dans certaines écoles, c’est très compliqué. On doit parfois passer par le Whatsapp des copains de classe, en secondaire, pour pouvoir obtenir la matière." Mais dans d’autres, le travail de l’enseignant à domicile est réellement reconnu. " Et il arrive qu’on leur demande d’être présents au conseil de classe. Il y a une relation de confiance qui permet parfois aux enfants de passer leur CEB sous leur surveillance", explique Véronique vander Borght, coresponsable de l’antenne de Namur.

Avec le Covid et sa maladie, Tom ne voyait plus de copains. " Ils mettaient des dessins et des petits mots dans la boîte aux lettres. Ils donnaient des coups de fil, envoyaient des messages vidéo. Et une fois par semaine, on avait un contact visuel de 10 à 15 minutes avec la classe, via l’ordinateur, explique la maman de Tom.Il n’y a jamais eu de moquerie parce que Tom n’avait plus de cheveux. Il était un peu gêné, mais son visage s’illuminait quand il voyait ses copains sur le PC."

Au cours de l’année scolaire, Tom a pu retourner à l’école. D’abord à temps partiel, puis tous les jours. " Avec un plan d’apprentissage lié aux difficultés que Tom avait avant la maladie", dit sa maman. Elle a informé Noëlle de son retour en classe. " Mais c’est assez rare d’avoir des nouvelles, dit la bénévole. Après, les parents tournent la page." Associés à la maladie, le bénévole et l’ASBL font partie du passé. " Les cours à la maison sont des moments où ils oublient la maladie, parce qu’ils sont à fond dans les apprentissages", dit Bénédicte Boucquéau, de l’ASBL. Et ça aussi, ça les aide à guérir.

Comment fonctionne École hôpital&domicile?

L’ASBL "École Hôpital & Domicile" a été fondée en 1982. À l’origine, elle répondait aux demandes des hôpitaux ne disposant pas d’école subsidiée en leur sein, avant d’évoluer vers sa forme actuelle: l’aide à domicile pour les enfants malades ou accidentés, dont l’état de santé ne permet pas de se rendre à l’école.

Entre 2018 et 2021, EHD a suivi à domicile en moyenne 172 élèves chaque année. Parfois pendant quelques heures seulement ou quelques mois, selon la gravité de la maladie. L’ASBL fonctionne avec des bénévoles, pour la plupart des pensionnés. Ils sont enseignants, pédagogues, et parfois aussi ingénieurs ou traducteurs."On ne fait pas de l’occupationnel, c’est du travail scolaire", dit Bénédicte Boucquéau, responsable de l’antenne de Namur avec Véronique vander Borght.

L’ASBL reçoit un petit subside, et une aide de la Loterie Nationale, qui lui permet de défrayer les bénévoles pour leurs kilomètres.

" C’est pour cela que Noëlle a été beaucoup sollicitée ces trois dernières années, parce qu’elle habitait dans une zone assez proche des familles en demande."

L’asbl cherche des bénévoles... et fête ceux qu’elle a déjà

L’ASBL EHD organise le 9 octobre une après-midi festive pour remercier ses professeurs bénévoles, revoir les jeunes qu’elle a accompagnés durant leur maladie, et faire mieux connaître son action auprès du grand public. Cela se passe le 9/10 de 12h à 17h à la Ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve. Réservation 40ans@ehd.be.

ASBL École hôpital&domicile, www.ehd.be; info@ehd.be EHD est toujours à la recherche de bénévoles.