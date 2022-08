Le vaccin adapté au variant Omicron espéré pour une vaccination le 12 septembre

Les anciens vaccins pour les non-primovaccinés

En Wallonie, ces doses seront destinées en priorité aux publics fragiles ou fort exposés au risque de contamination: les personnes immunodéprimées, vivant en collectivités, le personnel des soins de santé, les plus de 65 ans d’abord, 50-64 ans ensuite. Par tranche d’âge, ils seront invités à recevoir leur dose booster. L’envoi des invitations à la population concernée reste programmé la semaine prochaine. La recommandation de l’EMA est que ces vaccins bivalents (adaptés tant à la souche originale qu’au variant Omicron BA.1) soient utilisés pour les "booster".

Les anciens vaccins (ceux qui ciblaient la souche de Wuhan, dont la validité a été prolongée de 3 mois pour la quatrième fois) seraient utilisés pour les Belges qui n’ont pas encore reçu leurs deux premières doses de vaccin, soit parce qu’ils les ont refusées, soit parce qu’ils n’étaient pas en âge. Il en reste 9,204 millions de doses en stock, ce qui dépasse donc largement les besoins. Une partie devrait partir vers des pays tiers. Des négociations sont en cours.

Quelques variants de retard…

Les nouveaux vaccins ont, eux, été adaptés pour cibler la lignée BA.1 du variant Omicron du coronavirus. Cette lignée BA.1 n’est plus en circulation mais le nouveau vaccin devrait tout de même offrir une meilleure protection face aux sous-variants actuels (c’’est le BA.5 qui est majoritaire en Belgique) par rapport au vaccin initial. L’EMA analyse également des demandes d’approbation de vaccins de BioNTech et Pfizer ciblant les derniers sous-variants BA.4 et BA.5, mais ceux-ci sont encore en phase préclinique, moins avancée. De toute façon, estime la plate-forme vaccination, ce n’est pas contre les variants actuels que le nouveau vaccin Omicron devra se montrer plus efficace,"mais contre le variant qui va les remplacer à l’automne et en hiver".