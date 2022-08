Des grandes marques bientôt éjectées des supermarchés?

Pour l’heure, ces produits continueront néanmoins à alimenter les rayons des autres grandes chaînes de supermarchés. Mais force est de constater que les négociations pourraient vaciller à tout moment."Dans le cas d’augmentations disproportionnées, nous restons fermes. Certaines négociations sont difficiles, même si nous tenons à rester constructifs, affirme pour sa part Jason Sevestre, porte-parole de la chaîne Aldi.Par conséquent, il est possible que nos clients soient bientôt amenés à opter pour nos marques propres comme alternatives aux produits de la marque Danone. Cela dit, ce n’est certainement pas un mauvais choix, car elles sont souvent au moins 50% moins chères pour une qualité similaire."

Au-delà du cas singulier de Danone, d’autres marques, trop onéreuses, pourraient-elles déserter les rayons de nos supermarchés? Chez Delhaize, les produits Planta ont déjà été supprimés de l’assortiment."Mais de manière générale, nous avons un dialogue constructif avec la plupart de nos fournisseurs. Même si ce n’est facile pour personne actuellement..."Mêmes échos au sein de la plupart des grandes enseignes, qui ne devraient pas bannir d’autres références de leurs magasins.

Des négociations difficiles

Il n’empêche, les négociations entre fournisseurs et grande distribution sont particulièrement tendues en ce moment. Dans le contexte inflationniste actuel, les entreprises alimentaires peinent à négocier des hausses tarifaires.

"En réalité, dans les discussions sur les prix, ce sont les chaînes de supermarchés qui ont la main. Il y a parfois des alliances qui se mettent en place pour négocier les tarifs encore plus durement",assure Nicholas Courant, porte-parole de Fevia, la Fédération de l’industrie alimentaire belge. Ce dernier rappelle d’ailleurs que les entreprises alimentaires subissent la hausse des coûts de l’énergie, des matières premières et des salaires, au même titre que les grandes enseignes. Les marges bénéficiaires des entreprises actives dans le secteur seraient aussi historiquement basses."En moyenne, on est à 2% de marges bénéficiaires, ce qui est vraiment très faible! [...] En fait, soit les distributeurs acceptent une toute petite augmentation, soit ils refusent tout en bloc. On a vraiment le sentiment qu’ils souhaitent simplement conserver leurs marges..."

Selon la Fevia, qui a sondé ses membres il y a quelques semaines, seule la moitié des entreprises alimentaires a pu renégocier ses prix avec les grandes chaînes de supermarchés."Mais cette négociation n’était jamais à la hauteur des coûts assumés par les sociétés en question! Et la majorité de nos membres sont des PME, on ne parle pas de multinationales comme Danone."

Nouvelles suppressions?

Certaines chaînes reconnaissent tout de même, à demi-mot, que les discussions occasionnent des tensions."Si le fournisseur est trop gourmand, nous savons aussi que nous avons une belle offre avec nos produits distributeur, avance Julien Wathieu, porte-parole de Lidl.Il s’agit d’un jeu d’équilibre. Certains prix sont acceptables, et d’autres ne le sont pas...""La période de négociation se tient généralement entre septembre et novembre. Mais certains fournisseurs demandent des hausses tarifaires à plusieurs reprises,ajoute Roel Dekelver.Nous sommes ouverts à la discussion, mais les tarifs doivent rester raisonnables et réalistes."

Un argument difficilement audible pour l’industrie alimentaire, qui estime devoir supporter des coûts bien trop importants."Au vu des pratiques des grandes enseignes, on ne peut exclure que d’autres marques disparaissent également des rayons. Ce n’est plus tenable", conclut Nicholas Courant.