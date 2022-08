De plus en plus d’abandons pour raisons financières

" On a toujours connu ce type d’abandons mais depuis plus de deux mois ils ont augmenté sensiblement, constate Sébastien de Jonge, directeur de l’ASBL Sans Collier qui recueille chiens et chats.Les gens viennent chez nous parce qu’ils n’ont plus les moyens de s’occuper de leur animal: ils font un abandon ou une demande de garde temporaire parce qu’ils ont été expulsés de leur logement".

Des abandons qui s’ajoutent à ceux liés au confinement. Jeudi, l’ASBL basée à Perwez devait se rendre chez un éleveur amateur pour récupérer une vingtaine de chiens: " il a profité pleinement du confinement mais n’a pas anticipé le retour à la vie normale. Aujourd’hui, plus personne ne veut de ses chiens et il n’a plus les moyens de subvenir à leurs soins. Pour nous, c’est une année exceptionnelle dans le mauvais sens du terme. Chaque jour, on refuse des dizaines de demandes de prises en charge. Cela n’était jamais arrivé auparavant!"

«Un acte généreux»

Avant, les abandons pour raisons financières concernaient essentiellement des animaux nécessitant des soins médicaux coûteux que leurs propriétaires ne pouvaient pas assumer. Aujourd’hui, ils sont contraints d’abandonner leur chien à cause de la crise économique.

" Quand on ne parvient plus à payer ses factures ou que l’on est obligé de vivre dans sa voiture, consacrer entre 500 € et 800 € par an à son chien est tout simplement impossible!Ce type d’abandon n’est en aucun cas unacte de maltraitance mais plutôtun acte généreux… Ces personnes considèrent le bien-être de leur animal avant le lien qu’elles ont avec lui."

Sophie Locatelli, présidente du refuge Le Rêve d’Aby (Gembloux) qui recueille animaux de ferme et chevaux constate également une augmentation des prises en charge pour raisons financières. " Cela concerne surtout les chevaux: le prix de la pension a augmenté, celui du foin a flambé. Certains particuliers ne peuvent plus assumer les frais d’entretien."

Des coûts plus élevés pour les refuges

La crise économique impacte également les refuges.Au surcoût énergétique, il faut ajouter la hausse des prix de toute une série de produits. " Rien que le matériel et les produits de nettoyage représentent une augmentation des frais de 40000 €, explique Sébastien de Jonge.Augmentation que l’on ne peut pas répercuter sur le prix des adoptions…et qui est supportée par nos fonds propres. Heureusement, on peut toujours compter sur la générosité de nos donateurs même si le montant des versements est un peu moins élevéà cause de l’inflation".

Le Rêve d’ABy va lancer un appel aux dons. " Les charges augmentent alors que les financements sont de plus en plus difficiles à trouver. On est obligé de faire appel à la générosité pour pouvoir continuer à donner du bon foin à nos animaux. Le prix a augmenté de 30% et les animaux en consomment beaucoup puisqu’ils ne trouvent plus rien dans les prairies".

Caroline Desorbay