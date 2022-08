Concentration le 21 septembre, grève générale en novembre: les syndicats ont préparé leur rentrée

Ce vendredi, FGTB, CSC et CGSLB se voyaient pour une réunion de rentrée. L’objectif? Se mettre en ordre de bataille, définir les priorités et prévoir les actions à mener.

Et sans étonnement, le pouvoir d’achat reste au cœur des préoccupations syndicales. "On s’est réuni avant les vacances. On ne peut pas dire que la situation s’est améliorée. Les prix de l’énergie continuent d’exploser, les difficultés sont toujours là", insiste Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC.

Accord de principe

En réunion ce vendredi, les trois syndicats ont établi un accord de principe sur les actions à mener en front commun pour faire passer leurs messages. CSC et CGSLB doivent encore en référer à leurs instances.

Première action: une concentration nationale d’1h30, place de la Monnaie à Bruxelles, est prévue le 21 septembre. Elle concernera la répartition de l’enveloppe bien-être: 800 millions sur deux ans destinés aux allocataires sociaux (pension, maladie-invalidité, etc.).

"Ce sera un premier coup de semonce sauf accord merveilleux avec les employeurs", note Didier Seghin de la CGSLB."Pour le 15 septembre, nous devons rendre un avis commun avec les employeurs sur la répartition de cette enveloppe. Nous ne l’aurons pas", prévient Marie-Hélène Ska (CSC)."Les patrons refusent d’en discuter. On veut que le gouvernement prenne la main et qu’il distribue ces montants rapidement", indique Thierry Bodson, président de la FGTB.

L’autre rendez-vous est fixé à début novembre pour une grève générale. La date n’est pas encore déterminée.

"On sait qu’on n’aura pas de marge pour négocier les salaires (dans le cadre de l’accord interprofessionnel 2023-2024, NDLR)et c’est inadmissible. Si on ne trouve pas de solution d’ici là avec les employeurs ou le gouvernement, on n’aura pas le choix", dit la CSC.

"Si dans les dix jours, le gouvernement nous dit: c’est vrai, la loi de 96 n’a pas de sens, les allocations sociales seront augmentées de x et on prévoit un budget de 2 milliards pour l’énergie, ok… on ne fait pas grève pour le plaisir", soutient Thierry Bodson (FGTB).

Les syndicats renvoient également à la confection du budget 2023 dont les grandes lignes sont attendues pour octobre."Le tarif social élargi sera-t-il prolongé après le 31 décembre? Et la TVA à 6%? Il faut des mesures pérennes", avance le président de la FGTB.

Et Marie Hélène Ska d’ajouter:"Que les caisses de l’État ne soient pas extensibles, on peut l’entendre mais il est indécent de voir les résultats financiers de certaines entreprises et les dividendes versés."

Syndicats et patrons se voient le 1er septembre. Ils devraient en profiter pour établir un agenda de rencontres.