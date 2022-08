Les Belges n’avaient jamais autant voyagé au cours d’un premier trimestre : on enregistre 34% de voyages en plus en 2022 par rapport à la moyenne des premiers trimestres 2015-2019.

2. RÉGIONS | Vers un parc national de la forêt d’Anlier

En décembre 2021, le projet de parc national de la forêt d’Anlier était présélectionné, aux côtés de trois autres candidats, pour la seconde phase de l’appel à projets visant à reconnaître deux parcs nationaux en Wallonie.

Les acteurs du territoire en charge de l’élaboration du dossier en ont profité depuis lors pour le faire mûrir."Comment préserver et mettre en valeur cette forêt à la nature pourvue de nombreux attraits?" C’est la question posée à une centaine de participants (panel de scientifiques, de professionnels de la conservation de la nature, de l’environnement, du tourisme, du patrimoine, de consultants issus de l’ULB, l’ULg et l’UCL, des représentants des communes et du DNF) qui œuvrent à insuffler à ce dossier le dynamisme que la forêt d’Anlier mérite.

3. RÉGIONS | Des huiles essentielles namuroises au salon Valériane

Nicolas Bette, namurois depuis toujours, s’est lancé il y a cinq ans dans un projet d’aromaculture qui lui tenait à cœur: Jeanflore. I l sème au champ des plantes aromatiques pour en retirer des huiles essentielles et de l’hydrolat (eau aromatique). " J’ai cette passion depuis près de 20 ans, j’ai même réalisé mon travail de fin d’étude là-dessus."

4. CULTURE | Cali aux Solidarités à Namur en version très rock et «musclée»

Les Solidarités démarrent ce vendredi, sur les hauteurs de Namur. À l’affiche du week-end, un certain Cali. Survolté sur scène, engagé, l’artiste hyper-attachant mettra le feu au théâtre de verdure, dimanche soir. Rencontre.

5. RÉGIONS | Salzinnes: «Nager pour moins de cinq euros, c’est terminé»

Achat de l’immeuble, rénovation coûteuse, contexte économique difficile et frais d’exploitation qui menace la rentabilité. Le maintien d’un bassin de natation à Salzinnes est un défi lourd à relever. Évocation avec le directeur de l’ASBL Promosport, toujours intéressé, mais dans l’attente de meilleurs signaux.

6. RÉGIONS | Petite enfance: en pénurie d’accueillant(e)s en région verviétoise

"Nous n’arrivons plus à recruter des accueillant(e)s à domicile"grimace Sandrine Ballaux directrice du Centre Régional de la Petite Enfance à Verviers. Le nombre d’accueillant(e)s ne cesse de diminuer.

7. RÉGIONS | Un lotissement moins imposant de 24 maisons au cœur du village de Stambruges (photos)

L’entreprise Sotraba a revu son projet immobilier à la baisse à la rue Géologue Maurice Robert. Suffisant pour apaiser les riverains, qui s’étaient mobilisés lors de la précédente demande de permis ?

8. RÉGIONS | 700000€ de plus à trouver pour finir la construction du centre de jour

Faillite, Covid, explosion des prix… Ce cocktail s’est révélé plus qu’indigeste pour l’ASBL Les Jacinthes à Braine-le-Château. Depuis plus d’un an, les travaux de construction d’un nouveau centre d’accueil de jour pour enfants polyhandicapés sont à l’arrêt. L’accueil se poursuit dans la villa aménagée qui abrite les Jacinthes depuis près de quarante ans, chemin de Colipain, mais qui n’est plus adaptée. Le nouveau bâtiment, voisin de la villa et des pavillons du service L’Envol, aurait dû être terminé en septembre 2020. Il n’est, pour l’heure, toujours constitué que des fondations et du gros œuvre du rez-de-chaussée.

Le chantier s’est transformé en cauchemar pour les responsables des Jacinthes, même si le président de l’ASBL, Jean-Pierre Hermant, refuse de renoncer à l’optimisme.

9. SPORT | Florennes: Benoît Marquet au départ pour un défi sportif et philanthropique

En mai dernier, le traileur Benoît Marquet devait participer à la Volvic Volcanic Experience au profit de Destination la Vie et de Let’s Go. Mais une lourde chute avec blessure l’avait empêché de mener son projet philanthropique à bien. Le sportif de Clermont n’a toutefois pas abandonné et prendra bien le départ pour son défi 2022 ce samedi.

10. CULTURE | Muse se plonge dans le chaos

Le neuvième album de Muse est fait de bruit et de fureur. Une sorte de best-of composé de nouveaux morceaux, mais sans réelle surprise.

Vous y retrouverez dix titres qui balayent tous les styles musicaux que le trio originaire du Devon, au sud de l’Angleterre, a pu explorer depuis la sortie deShowbiz en 1999 : cela va du prog-metal au glam-rock en passant par l’électro-pop, l’hommage quasi présent sur chaque album à Queen et même – perdue dans ce déluge de décibels et de guitares hurlantes – une ballade au piano.