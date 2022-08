Un jeune couple hollandais mange du poisson cru en Colombie, tombe malade et meurt

Le couple est arrivé samedi dernier à Carthagène, une destination prisée du nord-ouest de la Colombie. Lundi soir, Nienke et Bob se rendent dans un restaurant de la station balnéaire et y dégustent une spécialité locale de poisson cru. En rentrant à l’hôtel, les deux touristes se sentent mal et sollicitent l’aide d’un médecin avant d’être embarqués dans un hopital de la région. Nienke et Bob y succomberont tous les deux des suites d’un arrêt cardiaque.

Autopsie en cours

La première autopsie réalise en Colombie démontre qu’il n’était pas question d’une surdose médicamenteuse, comme le suggèrent les médias locaux.

La mort de ce couple n’est pas sans rappeler la mort tragique en 2016 d’un autre couple hollandais lors de leur lune de miel en République dominicaine. Ils sont également morts rapidement après avoir ingéré du poisson potentiellement toxique.