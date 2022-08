Procès des attentats de Bruxelles : les conditions strictes de détention d’Abrini sont annulées

Son incarcération en Belgique a été conditionnée par une série de mesures très strictes auxquelles le détenu échappait avant son transfert à Paris. " Avant, on s’approchait de plus en plus d’un régime de détention de droit commun", précise son avocat Stanislas Eskenazi. Avec sa consœur Julie Crowet, ils viennent d’obtenir l’annulation de son RSPI (régime de sécurité particulier individuel) par la commission d’appel de la CCSP (Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire). " À Paris, il a eu des rapports favorables sur son comportement, rappelle son avocat. Et ici, de retour en Belgique, on lui applique un régime qui était celui du 8 avril 2016 lorsqu’il avait été arrêté. On a constaté un durcissement des conditions qui ne se justifient pas."

Quatre durcissements de ses conditions…

Ce durcissement a aussi été constaté par la CCSP qui écrit notamment dans ses conclusions datées du 24 août que"le plaignant fait l’objet d’un durcissement en ce qu’il est interdit de prendre part aux activités communes, alors qu’en 2019 il avait un accès à la salle de sport deux fois par semaine, et d’un assouplissement en ce qu’il bénéficie de visites à tables tandis qu’en 2019, il était soumis aux visites munies d’une paroi transparente."

La Commission a ainsi constaté "quatre durcissements" des conditions de sécurité de Mohamed Abrini comme " privation des activités communes alors qu’il bénéficiait du droit de faire du sport dans le cadre de la MSP (mesure de sécurité particulière), contrôle des correspondances auquel il n’était pas soumis dans le cadre de la MSP, privation de l’usage du téléphone (sauf exceptions) à laquelle il n’était pas soumis dans le cadre de la MSP, et fouille systématique à laquelle il n’était pas soumis dans le cadre de la MSP)."

… et aucun assouplissement

La CCSP constate aussi que la détention de Mohamed Abrini n’a fait l’objet " d’aucun assouplissement." " On ne demande pas un fauteuil en cuir,"ironise l’avocat Eskenazi. " Ici, il n’a plus droit à un grand préau mais à un préau de punition de 7 m sur 4 m. On a réussi à négocier 1h de sport par semaine alors qu’avant, c’était trois."

Dans ses conclusions, la CCSP a donc jugé le " recours recevable et fondé" et " annule la décision querellée." Concrètement, comment le régime de détention de Mohamed Abrini va-t-il évoluer? Son avocat est dans l’expectative mais se réjouit d’avoir été entendu. La direction générale des établissements pénitentiaires dispose de 30 jours pour faire appel.