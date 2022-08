Le 1er juillet dernier, le Centre international de Recherche sur le Cancer a " classé l’exposition professionnelle en tant que pompier comme cancérogène, sur la base de preuves suffisantes de cancer chez l’homme". Plus précisément, l’agence qui dépend de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) juge qu’il y a suffisamment de preuves pour le mésothéliome et le cancer de la vessie, tandis qu’il y a des " preuves limitées" pour le cancer du côlon, de la prostate, des testicules, le mélanome de la peau et le lymphome non hodgkinien. Le CIRC, qui a publié son analyse dansThe Lancet Oncoloy, précise par ailleurs que l’exposition professionnelle en tant que pompier " présente 5 des 10 caractéristiques clés des cancérogènes".

Il y a des années que les pompiers réclament que leur exposition à des produits potentiellement cancérogènes (dans les fumées mais pas uniquement) soit prise en compte en cas de cancer.

" On constate qu’il y a de plus en plus de pompiers retraités, et même au sein de personnel actif arrivant en fin de carrière, qui sont atteints d’un cancer", dit Quentin Grégoire, commandant de la zone de secours Vesdre, Hoëgne et Plateau et président du réseau wallon des zones de secours (rezonwal).

Argument de poids pour une reconnaissance comme maladie professionnelle

Faute de statistiques officielles à ce sujet, la profession a jusqu’ici bien du mal à faire reconnaître certains cancers comme maladie professionnelle. Une revendication qui est d’ailleurs portée au niveau européen par le syndicat European Public Service Union (EPSU).

Actuellement la reconnaissance d’un cancer comme maladie professionnelle n’est possible qu’au cas par cas. Mais la procédure est complexe pour prouver à l’agence fédérale des risques professionnels un lien entre l’exercice du métier de pompier et la maladie. D’autant plus que les pompiers ne sont pas exposés à une substance spécifique (comme dans le cas qui a permis aux travailleurs de l’amiante d’obtenir une reconnaissance), mais bien à une multitude de substances diverses.

Cette première reconnaissance par l’OMS constitue donc certainement un élément important pour porter les revendications de la profession, estime le major Grégoire. D’autant plus que le débat sur ce sujet a récemment rebondi en France à la suite d’une publication de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Celle-ci documente les dangers sanitaires pour les pompiers d’une exposition aux feux de forêts qui ont ravagé plusieurs régions cet été.