Indexer les salaires: le casse-tête des petits patrons

En réalité, cela fait trente ans que Jean travaille dans ce secteur. Il y a près de vingt ans, il décide d’engager du personnel pour étendre son activité."J’ai commencé à engager en 2005, pour avoir aujourd’hui 14 ouvriers. Au fil du temps, nous avons progressé. Je me suis notamment occupé d’une grande chaîne de magasins de vêtements. On a fait 40-50 magasins, ce qui nous a permis de bien gagner notre vie. "

La goutte d’eau

La crise du coronavirus a constitué un premier coup dur pour le patron, qui est toutefois parvenu à sauver les meubles. Le seuil critique a cependant été atteint cette année. Les obstacles se sont alors multipliés:"L’augmentation du prix des marchandises et de l’essence nous a cassés… Au total, j’ai cinq camionnettes et deux voitures de société. J’ai assumé pas mal de chantiers qui impliquaient de parcourir une distance importante. Imaginez l’impact de la hausse du prix de l’essence pour nous!"L’indexation automatique des salaires, prévue pour 2023, a été la goutte d’eau."J’aurais dû augmenter les salaires de mes ouvriers d’environ 10% l’année prochaine. Ce qui était juste impossible! Cela m’a vraiment décidé à arrêter mon activité. Cette accumulation de difficultés est clairement inédite !Depuis un an, j’ai un manque à gagner de 5000 à 7000 euros chaque mois..."

Peu de solutions

La situation est d’autant plus délicate que Jean travaille dans un secteur au sein duquel sévit une forte concurrence."Personnellement, j’ai toujours travaillé avec des ouvriers belges. Mais dans ce domaine, nous sommes confrontés au dumping social. Il y a énormément de main-d’œuvre étrangère dans ma spécialité… et les prix ne sont pas les mêmes, martèle notre interlocuteur.J’ai d’ailleurs perdu de gros chantiers à cause de cela. Mais pour moi, il était hors de question de passer par des ouvriers étrangers. C’est une question de principe. Mais disons qu’avec une concurrence importante, à laquelle s’ajoute une indexation pareille, c’est tout simplement intenable en tant que petite entreprise."

Jean estime également que les marges de manœuvre pour sauver son activité étaient ténues, voire inexistantes."On a essayé d’augmenter les prix. Mais étant donné qu’ils sont déjà fort bas dans notre secteur, c’est compliqué. On ne peut pas répercuter la hausse des prix des marchandises, de l’essence et des salaires sur le prix de vente. C’est impensable pour le client!"

Ces hausses de coûts successives ont donc eu raison de l’activité de Jean, qui était pourtant un professionnel aguerri."Malheureusement, je pense que je ne serai pas le seul à mettre la clé sous la porte. Selon moi, de plus en plus de PME vont être confrontées à des difficultés financières, et pas seulement dans le secteur de la construction."