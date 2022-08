Cette sécheresse qui tue la forêt wallonne à petit feu

Mais il est un autre fléau, lui aussi en lien avec le changement climatique, qui détruit les forêts à petit peu: les sécheresses à répétition.

" La sécheresse se marque très fort cette année sur les arbres, mais c’est en réalité depuis 2015 que les forêts souffrent d’années sèches à très sèches", dit Quentin Leroy, de l’Observatoire Wallon de la Santé des forêts, outil créé par la Wallonie pour centraliser les données et les connaissances relatives à la santé des forêts wallonnes et bruxelloises.

Depuis 2 à 3 semaines, les arbres perdent déjà leurs feuilles, des houppiers (la tête de l’arbre) dépérissent et, dans certains cas encore limités, des arbres meurent. Mais à côté de ces effets directs et bien visibles, c’est une période de dépérissement à plus long terme qui s’engage.

" Au fil des sécheresses, les arbres ont pompé dans leurs réserves internes, explique ce spécialiste de la santé des arbres.Mais année après année, c’est de plus en plus difficile…"

Tout un écosystème qui est perturbé

Il est encore trop tôt pour dresser un bilan chiffré, qui ne pourra se faire qu’après les observations de l’automne ou même du prochain printemps. Mais ce qui s’observe déjà dans la Famenne calestienne et les Fagnes, zones où les arbres peinent à aller chercher de l’eau en profondeur, n’est pas de nature à réjouir. " En 2021 on observait déjà des mortalités de chênes dans ces zones difficiles. Mais cela augmente", note Quentin Leroy.

Philippe de Wouters s’inquiète aussi de cet effet cumulatif des sécheresses de plus en plus nombreuses et longues. Si le directeur de la Société Royale Forestière de Belgique constate, tant en résineux qu’en feuillus, un dépérissement des houppiers qui tend à s’accélérer d’année en année, il craint surtout que le système racinaire de nombreux arbres ait pris un coup fatal avec la très (trop) longue sécheresse de cet été. Au contraire des feuilles qui se dessèchent, ces blessures racinaires ne se voient pas mais condamnent souvent l’arbre à la mort, surtout si elles touchent les racines maîtresses.

" Et puis ces sécheresses à répétition ont aussi perturbé tout l’écosystème du sol, notamment les interactions entre les champignons et les racines. Or, on sait qu’elles sont essentielles pour nourrir les arbres", ajoute Philippe de Wouters.

Cette forêt affaiblie risque aussi d’être un oiseau pour le chat pour les maladies et parasites auxquels elle est déjà confrontée ces dernières années: les scolytes, la chalarose du frêne, le champignon saprotrophe lignicole ou, depuis le printemps dernier, la pullulation de pucerons verts qui provoquent la perte des aiguilles des épicéas. Beaucoup de propriétaires forestiers craignent donc de revivre le cauchemar de 2018 à 2020 lorsque les scolytes avaient détruit 3 millions de m3 d’épicéas. Le retour de l’eau lors de l’été 2021 avait permis de redonner un peu de force aux arbres pour se défendre, marquant un net déclin de l’épidémie. " Mais avec les conditions actuelles, un rebond est encore possible", note Quentin Leroy.

Dans les zones les plus chaudes, les pays voisins de la Belgique craignent d’ailleurs l’arrivée d’une troisième génération de scolytes et des dégâts similaires à 2018…