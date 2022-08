" La sécheresse se marque très fort cette année sur les arbres, mais c’est en réalité depuis 2015 que les forêts souffrent d’années sèches à très sèches", dit Quentin Leroy, de l’Observatoire Wallon de la Santé des forêts, outil créé par la Wallonie pour centraliser les données et les connaissances relatives à la santé des forêts wallonnes et bruxelloises.

Depuis 2 à 3 semaines, les arbres perdent déjà leurs feuilles, des houppiers (la tête de l’arbre) dépérissent et, dans certains cas encore limités, des arbres meurent. Mais à côté de ces effets directs et bien visibles, c’est une période de dépérissement à plus long terme qui s’engage.

2. CULTURE | Aldebert, ce fan de métal qui fera chanter les enfants aux Solidarités

En plein footing dans les bois, il décroche son téléphone, à l’heure du rendez-vous. Cool et disponible, l’artiste au style rempli d’humour et de fantaisie, véritable star en France (il remplira 50 zéniths à partir de novembre!), fera un "touch and go" à la citadelle ce week-end. Entre un spectacle au Grand-Bornand jeudi et un passage par Limoges dimanche, il montera sur la scène des Solidarités à Namur samedi, sur le coup de 11h30. Il y présentera son dernier album pour enfant, conçu pendant le Covid. Et ça va déménager !

3. RÉGIONS | Pro Velo accompagne les cyclistes depuis 30 ans

Ce samedi, pour les 30 ans de Pro Velo, le rendez-vous est fixé sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Des animations sont au programme de 14h à 18h. C’est aussi l’occasion de faire connaissance avec une association qui n’a pas fini de faire parler d’elle.

4. RÉGIONS | Leuze: le prix des repas va doubler à la rentrée pour les enfants des écoles communales

Les parents des enfants scolarisés dans le réseau communal de l’entité de Leuze (neuf implantations) risquent de déchanter en voyant la première facture tomber… Les prix des repas chauds conçus et livrés par le CPAS vont augmenter dès la rentrée. Et pas qu’un peu puisqu’on passera du simple au double!

Le CPAS de Leuze, dont le déficit est abyssal, appliquera cette hausse significative jusqu’aux vacancesde Noël.

5. RÉGIONS | Spa: en stage à l’armée, les jeunes ont pêché à la truite

Ce sont 32 adolescents (8 filles et 24 garçons) âgés de 15 à 17 ans venus de toute la Wallonie qui prennent part au stage "Infantry junior", qui se déroule au Bataillon 12ede Ligne Prince Léopold – 13ede Ligne de Spa, depuis lundi et jusqu’à ce vendredi 26 août. De nombreuses activités sont organisées toute la semaine et, parmi elles, la pêche à la truite, comme ce fut le cas ce mercredi.

6. RÉGIONS | L’expo du musée du zoo humain sera accueillie Rive Gauche à Charleroi

Le MOC s’est associé avec d’autres acteurs de l’éducation permanente pour accueillir une expo du musée du zoo humain, afin de déconstruire le colonialisme et de combattre le racisme. Du 2 au 18 novembre, l’expo sera présentée sur le site de Rive Gauche, avec des conférences sur le racisme, la décolonisation de l’espace public. "Notre collectif proposera aux participants des visites guidées."

7. SPORT | «Ce que fait De Lie, c’est énorme!»

Avec son coup de reins victorieux dans les rues surchauffées de Zottegem, Arnaud De Lie a devancé mardi Arnaud Démare sur la ligne d’arrivée et a sauté le champion du monde Julian Alaphilippe au classement mondial. Le très prometteur néo-pro wallon vient d’intégrer le prestigieux top 10 du classement individuel mis en place par l’Union Cycliste Internationale.

Une sacrée performance, qui met encore plus en lumière l’épatante éclosion du talentueux coureur de Lescheret.

8. SPORT | Anderlecht: 4 clean sheets, ça date de 2015

Pour éliminer les Young Boys de Berne et enfin accéder aux phases de poules d’une coupe d’Europe, la tâche est simple pour Anderlecht: il ne faut pas encaisser de but ce jeudi.

L es résultats des sept premiers matchs sous Felice Mazzù sont encourageants : Anderlecht n’a pris que deux buts en 630 minutes: au Cercle Bruges et contre Seraing.

Mieux encore, Hendrik Van Crombrugge reste sur trois clean sheets consécutives: contre Paide, à Saint-Trond et chez les Young Boys. Toutes compétitions confondues, il n’avait jamais gardé trois fois le zéro de suite sous Vincent Kompany.

9. SPORT | «Défendre en équipe est une question de temps et de mental»

Avec 2,4 buts encaissés par match depuis le début de la saison, le Standard n’a pas volé son statut de pire défense de Pro League après cinq journées de championnat. Face à OHL, les Rouches ont de nouveau sombré avec trois buts encaissés malgré le changement de système (de 4-2-3-1 à 5-3-2) de Ronny Deila. Comment expliquer que la défense soit à ce point en souffrance ? Tentative de réponse avec Johan Walem, qui était présent à Sclessin comme consultant dimanche.

10. SPORT | Tennis: des balles différentes pour les femmes, ça ne passe pas

Paula Badosa, 4e mondiale, s’est fendue d’une publication pour le moins explicite sur son compte Instagram, taclant l’absurdité de faire jouer les dames avec des balles différentes de celles des hommes. L’Espagnole est la deuxième pensionnaire du Top 10 à s’en plaindre ouvertement.