Un casting pléthorique pour le final de «Plus belle la vie»

Comme vous pouvez encore le lire ci-dessus, la série Plus belle la vie fera ses adieux sur France 3 le 18 novembre prochain avec un 29e et dernier prime. Le tournage a débuté hier à Marseille et la chaîne a dévoilé dans un communiqué le casting pléthorique de ce dernier épisode, avec de nombreux anciens : Sylvie Flepp (Mirta Torres), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Rebecca Hampton (Céline Frémont), Serge Dupire (Vincent Chaumette), Pierre Martot (Léo Castelli), Anne Décis (Luna Torres), Alexandre Fabre (Charles Frémont), Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Thibaud Vaneck (Nathan Leserman), Elodie Varlet (Estelle Cantorel), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Florian Lesieur (Noé Ruiz), Léa François (Barbara Evenot), Rachid Hafassa (Karim Fedala) et Marwan Berreni (Abdel Fedala).